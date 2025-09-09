Eylül 2025 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, yeni elektrikli modelleriyle pazarda dikkatleri çekmeyi başardı. Octavia ve Superb ile oldukça tercih edilen Skoda, artık hem yüzde yüz elektrikli hem de hibrit modelleriyle yakından takip ediliyor. Skoda'nın fiyatları ise Eylül ayının başında güncellendi. Peki Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Eylül 2025 fiyat listesi.

Kaynak