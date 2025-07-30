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Evinin Dekoru Karakterinle Ne Kadar Örtüşüyor?

etiket Evinin Dekoru Karakterinle Ne Kadar Örtüşüyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 13:30

Evimiz aslında kendimizi yansıttığımız bir mekan. Evinin dekoru aslında sadece senin zevkini değil, duygularını ve enerjini de yansıtıyor. Peki kim olduğumuzu gerçekten evimizden anlayabilir miyiz? Aslında evdeki eşyalara bakarak kişilerin karakteri hakkında bir şeyler söylenebilir ama bu, herkes için geçerli olmayabilir. Peki senin evin karakterine ne kadar uygun? Öğrenmek için hemen testi çözmeye başla!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. Evinde kendini nasıl hissediyorsun?

4. Hangi renk tam senin rengin?

5. Evini sen nasıl tanımlarsın?

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6. Arkadaşların seni nasıl tanımlarlar?

7. Evinin enerjisi seni nasıl etkiliyor?

8. Evdeki eşyaların çoğunu sen mi seçersin?

9. Evindeki parçalarla ilişkin nasıl?

10. Evinde değişiklik yapmak ister misin?

Senin evin karakterinle tam uyuşuyor!

Senin evin karakterini tam yansıtıyor. Evindeki her köşe, her parça 'sen' diye bağırıyor. Sakin ve özenli evinin her tarafından senden parçalar ortaya çıkıyor. Evine giren herkes bunu fark ediyor zaten. Evin olabildiğince kargaşadan uzak ve sade, aynı senin gibi. Samimi ve estetik bir tarzı var yani. Sen kendini çok iyi tanıyorsun, evini de tam ona göre düzenlenmişsin zaten. Evinle sen bir bütün gibisiniz. Gören herkes de buna bayılıyor!

Senin evin tam hayaller-hayatlar!

Senin hayalindeki ev aslında karakterinle uyumlu. Tam seni yansıtan bir ev hayalin var ama iş gerçeğe gelince pek o hayallerindeki gibi olmuyor. Pinteresteki panolarındaki evi gören herkes bayılır ama gerçeğini yapmaya gelince işler değişiyor. Senin için panoya eklemeler yapmak, onu gerçekleştirmekten daha kolay. O yüzden evin tam anlamıyla karakterinle uyumlu değil. Ama bu demek değil ki hiç olmayacak. Küçük küçük de olsa evini kendine benzetmek için elinden geleni yapıyorsun!

Senin evinle alakan yok!

Senin karakterinle evin, siyahla beyaz kadar birbirine uzak. Senin karakterinin tam tersi bir evin var. Yani sen rengarenk bir karaktere sahipsen evin daha karanlık ya da sen daha düz biriyken evinin her köşesinden renk akıyor. Zaten evine gelenler önce bir şok oluyor. Çünkü seninle bu kadar alakasız olması onları çok şaşırtıyor. Bu fark neden var sen de bilmiyorsun aslında, sanki biri bu evi senin için dekore etmiş gibi. Eskiden rahatsız olsan da artık buna sen de alışmışsın!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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