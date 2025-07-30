Evinin Dekoru Karakterinle Ne Kadar Örtüşüyor?

Senin karakterinle evin, siyahla beyaz kadar birbirine uzak. Senin karakterinin tam tersi bir evin var. Yani sen rengarenk bir karaktere sahipsen evin daha karanlık ya da sen daha düz biriyken evinin her köşesinden renk akıyor. Zaten evine gelenler önce bir şok oluyor. Çünkü seninle bu kadar alakasız olması onları çok şaşırtıyor. Bu fark neden var sen de bilmiyorsun aslında, sanki biri bu evi senin için dekore etmiş gibi. Eskiden rahatsız olsan da artık buna sen de alışmışsın!