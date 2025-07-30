Evinin Dekoru Karakterinle Ne Kadar Örtüşüyor?
Evimiz aslında kendimizi yansıttığımız bir mekan. Evinin dekoru aslında sadece senin zevkini değil, duygularını ve enerjini de yansıtıyor. Peki kim olduğumuzu gerçekten evimizden anlayabilir miyiz? Aslında evdeki eşyalara bakarak kişilerin karakteri hakkında bir şeyler söylenebilir ama bu, herkes için geçerli olmayabilir. Peki senin evin karakterine ne kadar uygun? Öğrenmek için hemen testi çözmeye başla!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. Evinde kendini nasıl hissediyorsun?
4. Hangi renk tam senin rengin?
5. Evini sen nasıl tanımlarsın?
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6. Arkadaşların seni nasıl tanımlarlar?
7. Evinin enerjisi seni nasıl etkiliyor?
8. Evdeki eşyaların çoğunu sen mi seçersin?
9. Evindeki parçalarla ilişkin nasıl?
10. Evinde değişiklik yapmak ister misin?
Senin evin karakterinle tam uyuşuyor!
Senin evin tam hayaller-hayatlar!
Senin evinle alakan yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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