Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?

Sen, daha önce pek çok kez sevilmişsin, belki de bunun farkına varmadan yaşamışsın o anları. Hayatında seni gerçekten seven insanlar hep vardı; bazen bir arkadaşın içten bir bakışıyla, bazen ailenin sessizce seni koruyuşuyla, bazen de bir yabancının içten bir teşekküründe bunu hissettin. Belki o anlarda çok üzerinde durmadın, ama sevildiğin her an ruhunda iz bıraktı. Sen, hep sevilen biri olmuşsun; çünkü insanlar senin varlığında bir sıcaklık bulmuş, seninle vakit geçirmek onlara iyi gelmiş. Bazen söylediğin bir söz, bazen de sadece sessizce dinlemen, birinin kalbinde yer etmiş. Sevgi, sadece büyük sözlerle değil, küçük ama içten davranışlarla kendini gösterir. İşte sen, o küçük anları büyük anlamlara dönüştüren birisin. Senin gülüşün, insanların gününü güzelleştirmiş olabilir; düşünceli bir hareketin, birinin umutsuz bir gününe ışık olmuştur belki. İnsanlar senin yanındayken kendilerini değerli hissetmiş, seninle bağ kurmanın huzurunu yaşamış. Sevgi dolu biri olman, etrafındaki insanları sana çeken en güçlü yanlarından biri. Herkes seni sevdiği kadar, senin sevme biçimin de eşsiz ve unutulmaz. Bu yüzden, sevilmiş olman bir tesadüf değil, senin içindeki o güzel ışığın bir yansıması.