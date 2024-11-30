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Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 13:01

Bazen sevilmediğini düşünerek kendini yalnız hissedersin. Bu duygu, senin  içinde bir boşluk yaratabilir ve kırılgan hissettirebilir. Ama bazı anlar vardır ki, sevildiğini hissetmek bir güneş gibi içini aydınlatır. Sevildiğini bilmek, hayata daha güçlü ve umut dolu bir gözle bakmanı sağlar. Peki sen daha önce hiç gerçekten sevildin mi?

Hadi teste!

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1. Şu an bir ilişkin var mı?

2. Daha önce sana büyük bir sürpriz yapıldı mı?

3. İlişkide ilgi senin için önemli mi?

4. Geçmişi çok sık düşünüyor musun?

5. Daha önce aldatıldın mı?

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6. İnsanların sana vakit ayırmaya çalıştığını hissedebiliyor musun?

7. Peki, aşkın varlığına gerçekten inanır mısın?

8. Kendini beğeniyor musun?

9. Hayatında eksikler olduğunu düşünüyor musun?

10. Uzun mesafe ilişkisi olduğu halde arada hiç mesafe yokmuş gibi hissettiren biri oldu mu?

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Sen daha önce çok sevilmişsin!

Sen, daha önce pek çok kez sevilmişsin, belki de bunun farkına varmadan yaşamışsın o anları. Hayatında seni gerçekten seven insanlar hep vardı; bazen bir arkadaşın içten bir bakışıyla, bazen ailenin sessizce seni koruyuşuyla, bazen de bir yabancının içten bir teşekküründe bunu hissettin. Belki o anlarda çok üzerinde durmadın, ama sevildiğin her an ruhunda iz bıraktı. Sen, hep sevilen biri olmuşsun; çünkü insanlar senin varlığında bir sıcaklık bulmuş, seninle vakit geçirmek onlara iyi gelmiş. Bazen söylediğin bir söz, bazen de sadece sessizce dinlemen, birinin kalbinde yer etmiş. Sevgi, sadece büyük sözlerle değil, küçük ama içten davranışlarla kendini gösterir. İşte sen, o küçük anları büyük anlamlara dönüştüren birisin. Senin gülüşün, insanların gününü güzelleştirmiş olabilir; düşünceli bir hareketin, birinin umutsuz bir gününe ışık olmuştur belki. İnsanlar senin yanındayken kendilerini değerli hissetmiş, seninle bağ kurmanın huzurunu yaşamış. Sevgi dolu biri olman, etrafındaki insanları sana çeken en güçlü yanlarından biri. Herkes seni sevdiği kadar, senin sevme biçimin de eşsiz ve unutulmaz. Bu yüzden, sevilmiş olman bir tesadüf değil, senin içindeki o güzel ışığın bir yansıması.

Sen hiç sevilmemişsin!

Sen, belki de hayatında hiç sevilmediğini düşünüyorsun. İnsanlar çevrende olmuş, konuşmuş, gülmüş, hatta belki sana yakın görünmüş olabilir, ama o gerçek, derin sevgiyi hissettiğin bir an olmadığını düşünüyorsun. Belki birilerinin sevgisine layık olmadığını düşündün, belki de sevildiğini fark edecek kadar kendine inanmadın. Hayatındaki birçok olay, seni sevilmediğine inandırmış olabilir; belki birinin ilgisizliği, belki beklediğin bir sıcaklığın eksikliği... Bu his bazen derinden gelir, sanki kimse seni gerçekten tanımamış gibi. Sanki insanlar seni görmekle yetinmiş, ama seni anlamaya çabalamamış gibi. Gülüşlerin yüzeyde kalmış, derindeki yalnızlığı kimse fark etmemiş. Kalbinin bir köşesinde, hep bir gün birinin gelip o eksik parçayı tamamlayacağını ummuşsun, ama o kişi hiç gelmemiş gibi hissetmişsin. Belki de bu yüzden, kendini yalnız bir yolculuğun içinde buldun. Sevgi, her insanda farklı bir yer açar; ama senin o boşluk hiç dolmamış gibi hissediyorsun. O boşluk, bazen bir rüzgar gibi gelip kalbini serinletiyor, bazen de ağır bir taş gibi üzerine çöküyor. Yine de, tüm bunlara rağmen sen bir şeyleri sevmişsin, bir şeylere bağlanmışsın. Belki de sevilmemenin bıraktığı boşluğu, kendi sevgini vererek doldurmaya çalışmışsın. Bu, insanın ruhunda iz bırakan derin bir duygudur.

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İnci Döşer
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