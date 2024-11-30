Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?
Bazen sevilmediğini düşünerek kendini yalnız hissedersin. Bu duygu, senin içinde bir boşluk yaratabilir ve kırılgan hissettirebilir. Ama bazı anlar vardır ki, sevildiğini hissetmek bir güneş gibi içini aydınlatır. Sevildiğini bilmek, hayata daha güçlü ve umut dolu bir gözle bakmanı sağlar. Peki sen daha önce hiç gerçekten sevildin mi?
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1. Şu an bir ilişkin var mı?
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2. Daha önce sana büyük bir sürpriz yapıldı mı?
3. İlişkide ilgi senin için önemli mi?
4. Geçmişi çok sık düşünüyor musun?
5. Daha önce aldatıldın mı?
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6. İnsanların sana vakit ayırmaya çalıştığını hissedebiliyor musun?
7. Peki, aşkın varlığına gerçekten inanır mısın?
8. Kendini beğeniyor musun?
9. Hayatında eksikler olduğunu düşünüyor musun?
10. Uzun mesafe ilişkisi olduğu halde arada hiç mesafe yokmuş gibi hissettiren biri oldu mu?
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Sen daha önce çok sevilmişsin!
Sen hiç sevilmemişsin!
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