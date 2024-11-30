Evet/Hayır Testine Göre Sen Hiç Sevildin mi?

Sen, belki de hayatında hiç sevilmediğini düşünüyorsun. İnsanlar çevrende olmuş, konuşmuş, gülmüş, hatta belki sana yakın görünmüş olabilir, ama o gerçek, derin sevgiyi hissettiğin bir an olmadığını düşünüyorsun. Belki birilerinin sevgisine layık olmadığını düşündün, belki de sevildiğini fark edecek kadar kendine inanmadın. Hayatındaki birçok olay, seni sevilmediğine inandırmış olabilir; belki birinin ilgisizliği, belki beklediğin bir sıcaklığın eksikliği... Bu his bazen derinden gelir, sanki kimse seni gerçekten tanımamış gibi. Sanki insanlar seni görmekle yetinmiş, ama seni anlamaya çabalamamış gibi. Gülüşlerin yüzeyde kalmış, derindeki yalnızlığı kimse fark etmemiş. Kalbinin bir köşesinde, hep bir gün birinin gelip o eksik parçayı tamamlayacağını ummuşsun, ama o kişi hiç gelmemiş gibi hissetmişsin. Belki de bu yüzden, kendini yalnız bir yolculuğun içinde buldun. Sevgi, her insanda farklı bir yer açar; ama senin o boşluk hiç dolmamış gibi hissediyorsun. O boşluk, bazen bir rüzgar gibi gelip kalbini serinletiyor, bazen de ağır bir taş gibi üzerine çöküyor. Yine de, tüm bunlara rağmen sen bir şeyleri sevmişsin, bir şeylere bağlanmışsın. Belki de sevilmemenin bıraktığı boşluğu, kendi sevgini vererek doldurmaya çalışmışsın. Bu, insanın ruhunda iz bırakan derin bir duygudur.