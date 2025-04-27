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26-27 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26-27 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.04.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Demet Şener, Tuba Büyüküstün'le adı aşk dedikodularına karışan eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu.

Demet Şener, Tuba Büyüküstün'le adı aşk dedikodularına karışan eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenip 13 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşanan Demet Şener, Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşadığı iddiaları üzerine “Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'öyle bir şey yok' demişti. ” diyerek sert çıktı.

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23 yıl sonra film olarak geri dönen Sihirli Annem dizisinde kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan Kerem Michele Cedolin, kendisinin film için çağrılmadığını açıkladı.

23 yıl sonra film olarak geri dönen Sihirli Annem dizisinde kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan Kerem Michele Cedolin, kendisinin film için çağrılmadığını açıkladı.

Birçoğumuzun çocukluğuna denk gelen Sihirli Annem dizisi yıllar sonra film olarak tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kadroda neredeyse tüm eski oyuncular yer alıyor. Ancak Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin kötü haberi verdi.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasında kriz çıktı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasında kriz çıktı!

Bir dönem sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla dikkat çeken Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan’ın arasına kara kedi mi girdi? İkili hakkında ortaya atılan küslük iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Her adımlarıyla konuşulan eltilerin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi dedikoduları güçlendirdi. Peki dostluklarına ne oldu?

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Berfu Yenenler, katıldığı Danla Bilic'in programında talk şov çekimlerinde yaşadığı gerginliği ilk kez açıkladı!

Berfu Yenenler, katıldığı Danla Bilic'in programında talk şov çekimlerinde yaşadığı gerginliği ilk kez açıkladı!

Ünlü bir konukla sahnede kavga ettiklerini söyleyen Berfu Yenenler, olayın ardından o bölümün tamamen yayından kaldırıldığını itiraf etti. Yaşananların ardından “Artık onu Allah’a havale ediyorum” diyerek sitem etti. Kiminle tartıştığı ise sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, terzide yaşanan karışıklıkla sosyal medyanın gündemine oturdu!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, terzide yaşanan karışıklıkla sosyal medyanın gündemine oturdu!

Asil Gök’ün pantolonları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karışınca ortaya komik bir tablo çıktı. Olayı esprili bir dille Instagram’dan paylaşan çift, takipçilerini hem şaşırttı hem güldürdü.

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Tarkan, annesinin vefatının ardından çıktığı sahnede duygularına hakim olamadı!

Tarkan, annesinin vefatının ardından çıktığı sahnede duygularına hakim olamadı!

Avrupa turnesine devam eden Megastar Tarkan, Stuttgart’ta annesinin en sevdiği şarkıyla konsere başlayınca gözyaşlarını tutamadı. Şarkının daha ilk anlarında sesi titreyen sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz ve hüzün dolu bir gece yaşattı.

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Bir süredir aşklarında kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu!

Bir süredir aşklarında kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Maldivler’de paylaşımlar yaparak tüm iddiaları adeta yerle bir etti! Hande, tatilden paylaştığı romantik karelerle “Aşk devam” mesajı verdi. Sosyal medya bu aşk dolu karelerle resmen çalkalandı

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Gaddar dizisiyle gönülleri fetheden Çağatay Ulusoy, yeni projesi Eşref Rüya’da da karizmasıyla resmen döktürüyor!

Gaddar dizisiyle gönülleri fetheden Çağatay Ulusoy, yeni projesi Eşref Rüya’da da karizmasıyla resmen döktürüyor!

Son dönemde karizmasıyla sıkça bahsedilen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy şimdilerde rol aldığı Eşref Rüya dizisinde adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada bir hayranı da Ulusoy ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Ortalık alev alırken özellikle bir kullanıcının anısı herkese “Yok artık!” dedirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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