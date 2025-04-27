26-27 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Demet Şener, Tuba Büyüküstün'le adı aşk dedikodularına karışan eski eşi İbrahim Kutluay ile ilgili gündem olan açıklamalarda bulundu.
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23 yıl sonra film olarak geri dönen Sihirli Annem dizisinde kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan Kerem Michele Cedolin, kendisinin film için çağrılmadığını açıkladı.
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasında kriz çıktı!
Berfu Yenenler, katıldığı Danla Bilic'in programında talk şov çekimlerinde yaşadığı gerginliği ilk kez açıkladı!
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, terzide yaşanan karışıklıkla sosyal medyanın gündemine oturdu!
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Tarkan, annesinin vefatının ardından çıktığı sahnede duygularına hakim olamadı!
Bir süredir aşklarında kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu!
Gaddar dizisiyle gönülleri fetheden Çağatay Ulusoy, yeni projesi Eşref Rüya’da da karizmasıyla resmen döktürüyor!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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