Hayatını Müziğe Dönüştüren Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Şebnem Ferah
Şebnem Ferah, kendini rock müziğine adamış efsanevi bir sanatçıdır. Uzun zamandır konser vermemesine rağmen şarkılarıyla gündemden bir an bile hala düşmüyor. Tarzı, sesi, kişiliği ile herkesin imrendiği Şebnem'in hayatına biraz göz ucuyla bakalım!
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1. Lisede Volvox adında bir rock grubu vardı!
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2. "Kadın" albümüyle piyasaya öyle bir giriş yaptı ki!
3. Müzik tutkusu her şeyin önünde geliyor...
4. Şarkı söylerken resmen kendini kaybediyor!
5. Ailesini kaybettikten sonra acısı şarkılara taştı.
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6. Bir kere sahneye çıktı mı onu, onu indirmek mümkün değil...
7. Özel hayatını her zaman gizli tuttu.
8. Senfonik konseri ile çok daha geniş kitlelere ulaştı.
9. İlk enstrümanı bir mandolindi!
10. İlk kez sahneye bir halk eğitim merkezinde çıktı!
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