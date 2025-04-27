onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hayatını Müziğe Dönüştüren Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Şebnem Ferah

etiket Hayatını Müziğe Dönüştüren Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Şebnem Ferah

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 23:56

Şebnem Ferah, kendini rock müziğine adamış efsanevi bir sanatçıdır. Uzun zamandır konser vermemesine rağmen şarkılarıyla gündemden bir an bile hala düşmüyor. Tarzı, sesi, kişiliği ile herkesin imrendiği Şebnem'in hayatına biraz göz ucuyla bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Lisede Volvox adında bir rock grubu vardı!

1. Lisede Volvox adında bir rock grubu vardı!

Şebnem'in lise yıllarında kurduğu bu grup, kadınlardan oluşan rock grubunun ne kadar sağlam olabileceğini gösterdi. O dönemler rock müzik yapmak delilik gibi bir şeydi. Fakat o sahnede dimdik durarak inanılmaz bir iz bıraktı. Sonra grup dağıldı ve Şebnem tek başına devam etti.

2. "Kadın" albümüyle piyasaya öyle bir giriş yaptı ki!

2. "Kadın" albümüyle piyasaya öyle bir giriş yaptı ki!

1996 yılında yayımladığı 'Kadın' albümü, Türk rock müzik tarihine altın harflerle kazındı. O albümde yer alan “Yağmurlar”, “Vazgeçtim Dünyadan” ve “Bu Aşk Fazla Sana' şarkıları şu an bile hit şarkılardan düşmüyor!

3. Müzik tutkusu her şeyin önünde geliyor...

3. Müzik tutkusu her şeyin önünde geliyor...

Liseden sonra ODTÜ’de sosyoloji bölümüne girdi ama müziğe olan tutkusu her zaman daha öndeydi. Üniversiteyi bırakıp İstanbul’a taşındı ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde müzik eğitimi almaya başladı. İyi ki de bu kararı vermiş demeden edemiyor insan.

4. Şarkı söylerken resmen kendini kaybediyor!

4. Şarkı söylerken resmen kendini kaybediyor!

Eğer Şebnem Ferah'ın konserine bir kere bile gittiyseniz o gece yorgunluktan bayılıp 2 gün aralıksız uyumuş olabilirsiniz. Şebnem, sahneyi adeta yaşıyor! Bazen öyle bir an geliyor ki, şarkıyı söylemeyi bırakıp seyircisine bırakıyor. Seyircilerini kendi şarkılarını söylerken izlemeye resmen aşık...

5. Ailesini kaybettikten sonra acısı şarkılara taştı.

5. Ailesini kaybettikten sonra acısı şarkılara taştı.

Şebnem Ferah’ın hayatında en zor dönemlerden biri, ailesini kaybettiği zamanlardı. Önce annesini, sonra babasını kaybetti. Bu olaylar onu derinden etkiledi ve şarkı sözlerine de yansıdı. Özellikle “Perdeler”, “Sil Baştan”, “Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler” gibi şarkılar da bu duygusal sürecin parçaları olmuştur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir kere sahneye çıktı mı onu, onu indirmek mümkün değil...

6. Bir kere sahneye çıktı mı onu, onu indirmek mümkün değil...

Şebnem Ferah, her konserinde kendini daha da aşıyor. Bir kere sahnede 3 saate yakın performans sergileyerek resmen maraton koşmuştu! “Tamam, artık bitti” derken bir daha, sonra bir tane daha sesleri eşliğinde şarkı söylemeye bayılıyor.

7. Özel hayatını her zaman gizli tuttu.

7. Özel hayatını her zaman gizli tuttu.

Şebnem Ferah, özel hayatını magazinden uzak tutmayı tercih ediyor. Şarkılarında yaşadığı duyguları derinlemesine anlatmasına rağmen, kendi özel hayatı hakkında pek konuşmayı tercih etmez. Bu yüzden hakkında çok fazla dedikodu ya da magazinsel bilgi bulamazsınız.

8. Senfonik konseri ile çok daha geniş kitlelere ulaştı.

8. Senfonik konseri ile çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Şebnem Ferah, sadece sert rock müzik yapmakla kalmadı, aynı zamanda senfonik konserler de düzenledi. 2007’deki “Senfonik” konseri, onun müzikal anlamda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Şu an bile hala sosyal medyada üzüntüyle paylaşılan ve 'Keşke orada olmak nasip olsaydı!' denilen efsanevi bir konserdir.

9. İlk enstrümanı bir mandolindi!

9. İlk enstrümanı bir mandolindi!

Şebnem Ferah’ın müzik yolculuğu aslında çocukluk yıllarında başladı. İlk sahip olduğu enstrüman mandolin olsa bile daha sonrasında ruhunu en yansıtan enstrümanı, yani gitarı buldu. Lise yıllarında gitar çalmaya başladı ve kısa sürede müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekti.

10. İlk kez sahneye bir halk eğitim merkezinde çıktı!

10. İlk kez sahneye bir halk eğitim merkezinde çıktı!

Bugün dev sahneleri dolduran Şebnem Ferah’ın ilk sahne deneyimi oldukça mütevazıydı. Ortaokul yıllarında, Yalova Halk Eğitim Merkezi’nde ilk kez sahneye çıktı. O gün küçük Şebnem'i izleyenler, bugünü bilselerdi ne hissederlerdi acaba?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın