Hayatını Müziğe Dönüştüren Kadın: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Şebnem Ferah

Şebnem'in lise yıllarında kurduğu bu grup, kadınlardan oluşan rock grubunun ne kadar sağlam olabileceğini gösterdi. O dönemler rock müzik yapmak delilik gibi bir şeydi. Fakat o sahnede dimdik durarak inanılmaz bir iz bıraktı. Sonra grup dağıldı ve Şebnem tek başına devam etti.