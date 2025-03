Evet/Hayır Testine Göre Sen Aşktan Soğudun mu?

Son zamanlarda aşk ve romantik ilişkiler senin için eskisi kadar cazip gelmiyor gibi görünüyor. Belki geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ya da uzun süredir yaşadığın zorluklar seni bu noktaya getirdi. Artık romantik bağlar kurmak yerine, bireysel alanına ve kendi mutluluğuna odaklanmayı tercih ediyorsun. İlişkilerin getirdiği sorumluluklar ve duygusal yükler seni yormuş olabilir, bu yüzden kendini aşka kapatmış ya da en azından şu anda böyle bir şey istemiyor gibi hissediyorsun. Bu, tamamen normal bir süreç! Hayatının bu döneminde aşka ara vermiş olman, aşkı bir daha hiç istemeyeceğin anlamına gelmez. Bazen kendimizi daha iyi tanımak, kişisel alanımızı korumak ve kendi hedeflerimize yönelmek, uzun vadede daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Aşktan uzaklaştığını hissediyorsan, bu süreci kabul et ve kendini keşfetmeye devam et. Belki de yeniden aşık olacağın günü beklemeden önce, kendi iç huzurunu bulmak istiyorsun. Ve unutma, her şeyin bir zamanı var!