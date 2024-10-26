Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?

Evet, sen tam olarak bu şekildesin. Kıyamet kopuyor, dünya başına yıkılıyor ama sen hala sakinliğini bozmuyorsun. Her olaya, her duruma karşı sergilediğin bu sakin tavrın, seni sen yapan en önemli özelliklerinden biri belki de. Sakinlik, çoğu zaman güzel bir şeydir, hatta bazen insanın içinde bulunduğu kaos ortamında bir liman gibi hissettirir. Ancak senin bu sakinliğin, bazen öyle bir noktaya geliyor ki, insanın sinirlerini zıplatıyor.Biraz heyecan, biraz hareketlilik, biraz da olsa çılgınlık... İşte bu, senin eksik olan yönün. Belki de biraz daha fazla enerji, biraz daha fazla heyecan sana iyi gelebilir. Bu kadar sakin olmak, bu kadar durağan olmak bazen etrafındaki insanları da sıkabilir. Sonuçta, hayat bir denge.. Sakinlik güzel, ama biraz hareketlilik de fena olmaz hani. Senin de bu dengede biraz daha hareketliliğe kayman, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir enerji katacaktır.