Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?

Her ne olursa olsun, sanki bir çırpıda dünyanın tüm yükünü omuzlarına yüklemişsin gibi bir hava estiriyorsun. Her durum, her olay karşısında sanki bir alarm zili çalıyor ve sen hemen savunma moduna geçiyorsun. Bu durum da seni biraz huzursuz ve gergin yapıyor. Evet, hayat bazen zor olabilir, ama sen her an bir panik havasında yaşıyorsun. Sanki bir an duraksarsan, bir şeylerin eksik kalacağı endişesiyle doluyorsun. Bu durum, senin enerjini tüketiyor. Bu sürekli gerginlik ve endişe, senin en yorucu özelliğini oluşturuyor. Biraz rahatla, biraz kendine zaman ayır. Unutma, hayat bir maraton ve senin bu yarışta enerjini doğru kullanman gerekiyor. Kendine biraz nefes alacak zaman yarat ve bu gerginlikten biraz olsun uzaklaş. Emin ol, hayat daha keyifli ve hafif olacak.