Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?
Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?
Günlük hayatında genel olarak gergin misin yoksa sakin mi? Verdiğin cevaplar bize bunun cevabını söyleyecek!
Hadi teste!
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1. Aniden yükseldiğin zamanlar oluyor mu?
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2. Kıskanç olduğunu düşünüyor musun?
3. Yalnız kalmayı seviyor musun?
4. Sürekli tartışan biri misin?
5. Zorlandığın bir konuda yardım isteyebiliyor musun?
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6. İlişkin var mı?
7. Girdiğin ortamlarda dikkat çekiyor musun?
8. Kolay pes eder misin?
9. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
10. Liderlik özelliğin olduğunu düşünüyor musun?
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Sen sakinsin!
Sen gerginsin!
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