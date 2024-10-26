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Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?

Evet/Hayır Testine Göre Sakin misin Gergin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 13:01

Günlük hayatında genel olarak gergin misin yoksa sakin mi? Verdiğin cevaplar bize bunun cevabını söyleyecek! 

Hadi teste!

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1. Aniden yükseldiğin zamanlar oluyor mu?

2. Kıskanç olduğunu düşünüyor musun?

3. Yalnız kalmayı seviyor musun?

4. Sürekli tartışan biri misin?

5. Zorlandığın bir konuda yardım isteyebiliyor musun?

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6. İlişkin var mı?

7. Girdiğin ortamlarda dikkat çekiyor musun?

8. Kolay pes eder misin?

9. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?

10. Liderlik özelliğin olduğunu düşünüyor musun?

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Sen sakinsin!

Evet, sen tam olarak bu şekildesin. Kıyamet kopuyor, dünya başına yıkılıyor ama sen hala sakinliğini bozmuyorsun. Her olaya, her duruma karşı sergilediğin bu sakin tavrın, seni sen yapan en önemli özelliklerinden biri belki de. Sakinlik, çoğu zaman güzel bir şeydir, hatta bazen insanın içinde bulunduğu kaos ortamında bir liman gibi hissettirir. Ancak senin bu sakinliğin, bazen öyle bir noktaya geliyor ki, insanın sinirlerini zıplatıyor.Biraz heyecan, biraz hareketlilik, biraz da olsa çılgınlık... İşte bu, senin eksik olan yönün. Belki de biraz daha fazla enerji, biraz daha fazla heyecan sana iyi gelebilir. Bu kadar sakin olmak, bu kadar durağan olmak bazen etrafındaki insanları da sıkabilir. Sonuçta, hayat bir denge.. Sakinlik güzel, ama biraz hareketlilik de fena olmaz hani. Senin de bu dengede biraz daha hareketliliğe kayman, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir enerji katacaktır.

Sen gerginsin!

Her ne olursa olsun, sanki bir çırpıda dünyanın tüm yükünü omuzlarına yüklemişsin gibi bir hava estiriyorsun. Her durum, her olay karşısında sanki bir alarm zili çalıyor ve sen hemen savunma moduna geçiyorsun. Bu durum da seni biraz huzursuz ve gergin yapıyor. Evet, hayat bazen zor olabilir, ama sen her an bir panik havasında yaşıyorsun. Sanki bir an duraksarsan, bir şeylerin eksik kalacağı endişesiyle doluyorsun. Bu durum, senin enerjini tüketiyor. Bu sürekli gerginlik ve endişe, senin en yorucu özelliğini oluşturuyor. Biraz rahatla, biraz kendine zaman ayır. Unutma, hayat bir maraton ve senin bu yarışta enerjini doğru kullanman gerekiyor. Kendine biraz nefes alacak zaman yarat ve bu gerginlikten biraz olsun uzaklaş. Emin ol, hayat daha keyifli ve hafif olacak.

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