Evet/Hayır Testine Göre Eski Sevgiline Dönecek misin?
Evet/Hayır Testine Göre Eski Sevgiline Dönecek misin?
Eski sevgililer, hayatımıza derin izler bırakabilir. Bazen 'Neden bitti?' diye sorgularken, bazen de 'Acaba tekrar denemeli miyim?' diye düşünürüz. Kimi zaman bu sorular, aklımızı meşgul eden karmaşık duygularla baş başa bırakır. Kalbinin derinliklerine inip, mantığının sesini dinleyerek, eski sevgiline dönme ihtimalin var mı yoksa geçmişi geride mi bırakmalısın, öğrenmeye ne dersin?
Hadi teste!
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1. Eski sevgilini hala sık sık düşünüyor musun?
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2. İlişkiniz boyunca yaşadığınız iyi anılar, kötü anılardan daha mı fazlaydı?
3. Arkadaşların, eski sevgilinle yeniden bir araya gelmen konusunda seni destekliyor mu?
4. Şu an hayatında, onunla paylaşmak istediğin önemli gelişmeler var mı?
5. Ayrılık sonrası, sen veya eski sevgilin birbirinize ulaşıp barışma girişiminde bulundu mu?
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6. Ayrılık sebebiniz hala çözülmemiş bir sorun mu?
7. Eski sevgilinle konuşmak veya mesajlaşmak seni heyecanlandırıyor mu?
8. Şu anki hayatında eski sevgilini özlediğin zamanlar oluyor mu?
9. Onunla karşılaştığında kendini iyi hissediyor musun?
10. Hayatına başkasını almayı düşündün mü?
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Sen eski sevgiline dönmeyi düşünüyorsun!
Ona geri dönmeye niyetin yok!
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