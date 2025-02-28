Mart Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler! ⭐️

Koca bir Şubat ayını daha geride bıraktık.

Mart ayı, yılın en önemli gökyüzü olaylarından ikisini içinde barındırıyor: Tutulmalar!

Bu ay yaşanacak tutulmalar, hayatlarımızda kadersel dönüşümlere, beklenmedik gelişmelere ve büyük farkındalıklara kapı aralayacak. Bunun yanı sıra Merkür ve Venüs’ün geri hareketleri de bazı konuların geçmişten tekrar gündeme gelmesine neden olabilir.

Tutulmalar genellikle büyük bitişleri ve başlangıçları beraberinde getirir. Bu süreçte bazı kapılar kapanırken, yeni yollar açılacak. Bireysel olarak kaderin yön değiştirdiği zamanlara tanıklık edebiliriz. Mart ayındaki tutulmalar, ilişkiler, iletişim, finansal konular ve ruhsal gelişim alanlarında önemli değişimleri tetikleyecek.

Merkür ve Venüs geri hareketi var: İletişime, elektronik aletlere ve yanlış anlaşılmalara dikkat!

Merkür’ün Koç’tan Balık’a geri dönmesi, iletişimde kafa karışıklığı, geçmiş meselelerin tekrar gündeme gelmesi ve plan değişiklikleri anlamına gelir. Özellikle yanlış anlaşılmalar, unutkanlık, elektronik aletlerle ilgili sorunlar bu dönemde artabilir. Venüs’ün Balık burcuna geri dönüşü ise ilişkilerde belirsizlikleri, eski aşklara dönüşleri veya duygusal karmaşaları ortaya çıkarabilir. Bu süreçte geçmişle yüzleşmek, duygusal konuları gözden geçirmek önemli olacak.

Neptün’ün Koç Burcuna geçişi yeni bir dönemi başlatabilir:

Neptün, Mart ayının son günü kısa süreliğine Koç burcuna geçiş yapacak. Bu, idealler, inançlar ve kolektif bilinç açısından yeni bir dönemin sinyallerini verebilir. Ekim ayına kadar sürecek bu etki, bizi cesur adımlar atmaya, sezgilerimizi dinlemeye ve hayallerimize yeni bir yön vermeye teşvik edecek. Ancak bu süreçte hayaller ve gerçekler arasındaki dengeyi korumak önemli olacak.

Ayrıca Mart ayı biraz da duygusal olacağımız bir ay olabilir.

14 Mart'ta Başak Dolunayı var. Bu Balık-Başak aksındaki ilk tutulmamız olacak. Düzen kurma, detaylara odaklanma, sağlığa ve iş hayatına dair konuların netleşmesi gündemde olacak. Bu dolunay, hayatımızda işlevini yitirmiş konuları tamamlamak ve yeni bir düzen oluşturmak için güçlü bir fırsat sunuyor.

29 Mart Koç Yeni ayı var. Yeni başlangıçlar, cesur adımlar ve bireysel farkındalık temaları ön planda. Ancak yeni girişimlerde bulunmadan önce Merkür’ün geri hareketi nedeniyle dikkatli düşünmek gerekebilir.

Genel olarak Mart ayı, büyük değişimlerin ve içsel dönüşümlerin yaşanacağı bir ay olacak. Geçmişle yüzleşmek, eski defterleri kapatmak ve geleceğe hazırlanmak için önemli bir süreç bizi bekliyor.

Hadi gelin burcunuza özel yorumlara geçelim. Bu ay farklı olarak gökyüzü geçişlerini yapay zekaya sorduk. Yapay zekanın size burç yorumlarında bazı tavsiyeleri olacak. İşte burç yorumları...👇🏻