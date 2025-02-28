2025 Zonguldak İmsakiye! Bugün Zonguldak İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve Zonguldak’ta da sahur ve iftar hazırlıkları hız kazandı. Oruç tutanlar, sahura ne zaman kalkacaklarını ve iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek için imsakiye bilgilerini araştırıyor. Bu konuda en güvenilir kaynak, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde net bir şekilde belirtilerek, ibadetlerin doğru zamanlarda yapılmasına yardımcı oluyor. Peki, bugün Zonguldak’ta iftar saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Diyanet imsakiyesine göre Zonguldak için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…