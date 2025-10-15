Evdeki Rutinine Göre Hangi Süper Kahramansın?
Her gün yaptığımız ev rutinleri aslında karakterimizi ele veriyor! Çamaşır katlamaktan bulaşık yıkamaya, evdeki küçük alışkanlıkların seni hangi süper kahramana dönüştürdüğünü öğrenmek ister misin? Haydi testi çöz ve gizli kahraman tarafını keşfet!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne olur?
3. Temizlik yapmayı sever misin?
4. Evin dağınık olduğunda yapacağın ilk şey ne olur?
5. Eve gelen misafir olan zamanlarda en çok neye odaklanırsın?
6. Yemek yapma konusunda bunlardan hangisine daha yakınsın?
7. Evde bir şeyler bozulduğunda genelde ne yaparsın?
8. Evin atmosferini değiştirmek istediğinde ne yaparsın?
9. Yapacak işin olmayan bir hafta sonunu evde nasıl geçirirsin?
10. Peki evin en sevdiğin köşesi neresi?
Iron Man
Captain America
Black Widow
Wonder Woman
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
