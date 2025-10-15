onedio
Evdeki Rutinine Göre Hangi Süper Kahramansın?

etiket Evdeki Rutinine Göre Hangi Süper Kahramansın?

15.10.2025 - 12:35

Her gün yaptığımız ev rutinleri aslında karakterimizi ele veriyor! Çamaşır katlamaktan bulaşık yıkamaya, evdeki küçük alışkanlıkların seni hangi süper kahramana dönüştürdüğünü öğrenmek ister misin? Haydi testi çöz ve gizli kahraman tarafını keşfet!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne olur?

3. Temizlik yapmayı sever misin?

4. Evin dağınık olduğunda yapacağın ilk şey ne olur?

5. Eve gelen misafir olan zamanlarda en çok neye odaklanırsın?

6. Yemek yapma konusunda bunlardan hangisine daha yakınsın?

7. Evde bir şeyler bozulduğunda genelde ne yaparsın?

8. Evin atmosferini değiştirmek istediğinde ne yaparsın?

9. Yapacak işin olmayan bir hafta sonunu evde nasıl geçirirsin?

10. Peki evin en sevdiğin köşesi neresi?

Iron Man

Sen tıpkı Iron Man gibi teknoloji dostu yaşam alışkanlıklarına sahipsin. Ev düzenlemeden temizliğe ve günlük rutinlere kadar hayatının her anında teknolojiden sonuna kadar faydalanıyorsun. Bu da hem ortamı senin için çok daha renkli hale getiriyor hem de dinamik kişiliğini yansıtıyor. Bu nedenle hayatına giren insanlar, eve gelen misafirler senin yanında hiç ama hiç sıkılmıyor. Ne de olsa yanlarında süper gücü teknoloji ve eğlence olan senin gibi bir insan var!

Captain America

Sen tıpkı Captain America gibi düzen, disiplin ve plan insanısın. Bu disiplin hayatının her anına yansıdığından ev temizliği ve düzeninde de günlük yaşamda da yapılacakları asla aksatmıyorsunuz. Bu kadar planlı programlı olmak sana hız kazandırarak zorunlu görevleri çabucak tamamlamanı sağlıyor. Bu da aslında kendine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırmana destek oluyor. Düzen kurma ve sürdürme süper gücün insanı kendine hayran bırakıyor!

Black Widow

Sen tıpkı Black Widow gibi çözüm odaklı ve pratik insansın. Bu nedenle mantık neredeyse sen de oradasın. Yüksek algın ve anlayış kapasiten sayesinde zorlu görevlerin üstesinden kolayca geliyorsun. Çünkü o an senin için en doğru ve kolay olanı tespit etmekte hiç zorlanmıyorsun. Ev düzeninde ve günlük hayatında ürettiğin pratik çözümler sayesinde hem işleri hızla tamamlıyor hem de rahatını koruyorsun. Ne de olsa esnek olmak ve doğru yerde doğru adımı atmak, senin için gerçek bir süper güç!

Wonder Woman

Sen Wonder Woman gibi hayatında harikalar yaratan birisin ve bu nedenle çevrende parmakla aranırsın. Birliktelik, sohbet ve mutluluk denilince senden sorulduğundan hayatın her anını sevdiklerinle paylaşarak geçiriyorsun. Bu da sana birliktelik ve beraberlik süper gücü kazandırıyor. Hatta senin birleştirici yanın o kadar baskın ki senin sayende çevrendeki insanlar da birbirleriyle daha güçlü bağlar kuruyor. Ev temizliği yapmak, büyük ziyafetler düzenlemek sana hiç koymuyor. Çünkü bu anların ne kadar keyifli ve özel olduğunu bildiğinden, hem elinden her iş geliyor hem de bu süper güç hayattaki neşeyi artırıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
