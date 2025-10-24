Evdeki Ruh Haline Göre Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?
Evdeki ruh halin bilinçaltındakileri ortaya çıkaracak... Yapman gereken tek şey bu testte gerçekten hissettiklerinle doğru cevapları vermek. Bakalım senin bilinçaltında neler var... Öğrenmek için hemen testi çözmeye başla!
1. Uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?
2. Evin en çok vakit geçirdiğin köşesi hangisi?
3. Evde canın sıkıldığında ne yaparsın?
4. İşin yoksa gün içinde pijamalarınla mı takılırsın?
5. Peki evde seni en çok sinir eden şeyi sorsak...
6. Güzel kokan ev deyince aklına gelen ilk koku hangisi?
7. Akşam eve gelir gelmez ilk işin bunlardan hangisi?
8. Seni evde en çok mutlu eden dekor hangisi?
Düzen, düzen ve daha fazla düzen...
Keyfine düşkünsün... Hem de çok!
Kontrol sende olmalı...
Erteliyor, erteliyor ve daha çok erteliyorsun...
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
