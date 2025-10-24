onedio
Evdeki Ruh Haline Göre Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?

24.10.2025 - 10:36

Evdeki ruh halin bilinçaltındakileri ortaya çıkaracak... Yapman gereken tek şey bu testte gerçekten hissettiklerinle doğru cevapları vermek. Bakalım senin bilinçaltında neler var... Öğrenmek için hemen testi çözmeye başla!

1. Uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

2. Evin en çok vakit geçirdiğin köşesi hangisi?

3. Evde canın sıkıldığında ne yaparsın?

4. İşin yoksa gün içinde pijamalarınla mı takılırsın?

5. Peki evde seni en çok sinir eden şeyi sorsak...

6. Güzel kokan ev deyince aklına gelen ilk koku hangisi?

7. Akşam eve gelir gelmez ilk işin bunlardan hangisi?

8. Seni evde en çok mutlu eden dekor hangisi?

Düzen, düzen ve daha fazla düzen...

Senin bilinçaltın tamamen düzen ve kontrol üzerine kurulu! Evinde bir bardak bile yanlış yerde dursa hemen fark ediyorsun... Tabii rahatsız da oluyorsun. Çamaşırları renklerine göre ayırmadan yıkamayan, kitap rafını boy sırasına dizmeden rahat etmeyenlerdensin. Eşyaların simetrisi bozulduğunda içten içe kalbin sıkışıyor, hemen düzeltmek istiyorsun. Senin mükemmeliyetçi bir tarzın var. Evde huzurlu olman için her şeyin yerli yerinde ve tertemiz olması lazım!

Keyfine düşkünsün... Hem de çok!

Senin bilinçaltın konfor, keyif ve anın tadını çıkarmak üzerine kurulmuş... Bir ortamda rahat edemiyorsan, keyif alamıyorsan hemen uzaklaşmak istiyorsun. Hayat senin için biraz kahve, biraz atıştırmalık, biraz da müzikten ibaret! Kendini şımartmayı gerçekten de iyi biliyorsun. Hayatındaki en ufak boşluğu değerlendirip battaniyeye sarılıp keyif yapabiliyorsun. Evde yemek kokusu varsa, fonda sevdiğin şarkılar çalıyorsa dünya senin için daha güzel bir hale geliyor.

Kontrol sende olmalı...

Senin bilinçaltın her şeyden haberdar olma, sürekli kontrol etme dürtüsüyle dolup taşıyor. Telefonu şarja takmak, bildirimleri sürekli yoklamak, internet hızını kontrol etmek senin için günlük bir rutin... Evden çıkarken de prizi fişten çıkartıp çıkartmadığına bakıyorsun... Işıkları kontrol ediyorsun. Resmen her şeyi kontrol ediyorsun. Detaylarda zaman zaman boğulsan da senden hiçbir şey kaçmıyor!

Erteliyor, erteliyor ve daha çok erteliyorsun...

Senin bilinçaltın “birazdan yaparım” mottosuyla çalışıyor, her şeyi erteliyorsun... Erteledikçe daha da çok erteleyesin geliyor. Evde yapman gereken işlerle göz göze geliyorsun ama elin sürekli kumandaya, telefona ya da battaniyeye gidiyor. Bu biraz tatlı bir şey ama diğer yandan da iyi bir tembellik... Ertelediğin şeyleri keyif aldığın anlarla değiştirerek hayatını dengede tutuyorsun. İşleri son dakikaya bırakmak tam olarak senin bilinçaltının yapacağı bir iş!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
