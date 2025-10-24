Evdeki Ruh Haline Göre Senin Bilinçaltın Neye Takıntılı?

Senin bilinçaltın “birazdan yaparım” mottosuyla çalışıyor, her şeyi erteliyorsun... Erteledikçe daha da çok erteleyesin geliyor. Evde yapman gereken işlerle göz göze geliyorsun ama elin sürekli kumandaya, telefona ya da battaniyeye gidiyor. Bu biraz tatlı bir şey ama diğer yandan da iyi bir tembellik... Ertelediğin şeyleri keyif aldığın anlarla değiştirerek hayatını dengede tutuyorsun. İşleri son dakikaya bırakmak tam olarak senin bilinçaltının yapacağı bir iş!