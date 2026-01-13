Evde Hayat Kalitesini Yükselten 11 Mini Dokunuş
Evde daha iyi hissetmek için büyük değişimlere, pahalı alışverişlere ya da köklü dekorasyon kararlarına gerek yok. Asıl farkı yaratan şey her gün defalarca yaptığımız küçük alışkanlıklar. Işığı yakma şeklimiz, oturduğumuz yer, eşyalarla kurduğumuz ilişki… Hepsi evde geçirdiğimiz zamanı doğrudan etkiliyor. Birkaç küçük ayarlamayla ev, daha sakin, daha konforlu ve daha yaşanır bir hale gelebilir. Üstelik bunu yapmak düşündüğünden çok daha kolay...
1. Ortamın ışık rengi sana uygun değilse bunu değiştirmek iyi bir seçenek olabilir.
2. Yeterince rahat oturma alanın yoksa ufak bir düzenleme gerekiyor demektir.
3. Kullanmadığın ama atmaya kıyamadığın eşyalarla vedalaş.
4. Evlerin tek bir doğru düzeni yok, kendine göre özgürleştir.
5. Robot süpürgeler ev işlerinin yükünü sessizce üstlensin.
6. Sabah ilk gördüğün manzara moralini etkiler.
7. Gün içindeki alışkanlıkların ev düzeninin de bir parçası olsun.
8. Evde dolaşırken seni rahatsız eden küçük şeyleri fark et.
9. Her odanın ne işe yaradığını netleştir.
10. Gün içinde en sık baktığın yüzeyi sadeleştir.
11. Evine biraz yeşillik ekle ortam fark etmeden neşelensin.
