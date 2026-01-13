Evde Hayat Kalitesini Yükselten 11 Mini Dokunuş

Evde daha iyi hissetmek için büyük değişimlere, pahalı alışverişlere ya da köklü dekorasyon kararlarına gerek yok. Asıl farkı yaratan şey her gün defalarca yaptığımız küçük alışkanlıklar. Işığı yakma şeklimiz, oturduğumuz yer, eşyalarla kurduğumuz ilişki… Hepsi evde geçirdiğimiz zamanı doğrudan etkiliyor. Birkaç küçük ayarlamayla ev, daha sakin, daha konforlu ve daha yaşanır bir hale gelebilir. Üstelik bunu yapmak düşündüğünden çok daha kolay...