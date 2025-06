Evde En Çok Bakteri Barındıran 12 Yüzey

Çiğ et ve sebze hazırlarken kullandığımız kesme tahtası hijyenik mi? Tahta üzerinde oluşan bıçak darbelerinin içerisinde düşmanlarımız gizlenir. Bakteriler kolayca izlere yerleşerek çoğalabilirler. Her kullanımdan sonra sabunla yıkamanız gerekir. Bir de iyice kurutulmalı! Et ve sebzeler için de ayrı tahtalar kullanmalısınız.