Evde En Çok Bakteri Barındıran 12 Yüzey

Evin en çok bakteri barındıran eşyası ile başlamak istedik. Nemli yapısı nedeni ile bakterilerin üremesi için harika bir ortamdır! Sürekli yiyecek artıkları ile temas halinde olduğunu da unutmayalım... Her gün kullanılan ama nadiren değiştirilen bu süngerler hijyenik olmadığı zaman sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Haftalık olarak değiştirebilir ya da mikrodalgada ıslak haldeyken bir dakika bekletebilirsiniz!