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Evde En Çok Bakteri Barındıran 12 Yüzey

etiket Evde En Çok Bakteri Barındıran 12 Yüzey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 12:34

Evimiz bize hem güvenli hem de temiz bir alan olarak görünür. Peki, öyle mi? Bazı yüzeylerde bakteri yuvası oluşur! Sık temas edilen, nemli ve ihmal edilen bölgeler bakterilerin yayılması için çok ideal yerlerdir. Temizlik rutininde bu kısımları atlamamak gerekir!

Evinizde en çok bakteri barındıran yüzeylere bakarak derinlemesine temizlik yapmanıza yardımcı olabiliriz. Hadi, başlayalım!

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1. Mutfak Süngeri

Evin en çok bakteri barındıran eşyası ile başlamak istedik. Nemli yapısı nedeni ile bakterilerin üremesi için harika bir ortamdır! Sürekli yiyecek artıkları ile temas halinde olduğunu da unutmayalım... Her gün kullanılan ama nadiren değiştirilen bu süngerler hijyenik olmadığı zaman sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Haftalık  olarak değiştirebilir ya da mikrodalgada ıslak haldeyken bir dakika bekletebilirsiniz!

2. Kesme Tahtası

Çiğ et ve sebze hazırlarken kullandığımız kesme tahtası hijyenik mi? Tahta üzerinde oluşan bıçak darbelerinin içerisinde düşmanlarımız gizlenir. Bakteriler kolayca izlere yerleşerek çoğalabilirler. Her kullanımdan sonra sabunla yıkamanız gerekir. Bir de iyice kurutulmalı! Et ve sebzeler için de ayrı tahtalar kullanmalısınız.

3. Banyodaki Lavabo Musluğu

Ellerimizi yıkamak için sıkça dokunduğumuz o yer... Aslında ellerimiz kirliyken direkt musluğa temas ederiz! Bu yüzden üzerinde çok sayıda bakteri ve virüs birikir. Misafirlerin de kullandığı ortak alanlarda bu durum daha risklidir. Musluk başlıklarını düzenli olarak dezenfekte etmenizde yarar var.

4. Telefonlar

Sürekli elimizdeler! Gün içinde en çok temas ettiğimiz eşya diyebiliriz. Hatta bazılarımız tuvalete giderken bile yanına alır... Ciddi miktarda bakteri taşırlar. Ekran, kılıf ve arka yüzeyinin düzenli olarak silinmesi gerekir. Aksi takdirde mikroorganizmalar birikir. Dışarıdan gelen toz ve terler de bakterilerin daha uzun yaşamasını sağlar. Silmeyi unutmayın!

5. Klozet Kapağı

Tahmin edilebilir bir yer ile geldik. Sadece kapak değil, klozetin çevresi de tehlikelidir... Sifon çekildiği zaman mikro su damlacıkları bakterileri bir güzel etrafa yayar! Bu yüzden klozet kapağı kapalıyken sifon çekmelisiniz. Haftalık dezenfeksiyon işlemiyle de bu bölgeleri hijyenik bir şekilde tutmalısınız.

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6. Mutfak Tezgahı

Yemek hazırlarken kullandığımız mutfak tezgahları pek masum değil... Görünürde temiz olsalar bile mikroskobik düzeyde kir tutabilir. Çiğ et, sebze, meyve ve diğer gıdalar temas ettikçe de bakteriler iyice yayılır. Nemli bırakılan bu yüzeyler bakteriler için daha cazip hale gelir! Günde en az bir kez uygun bir yüzey temizleyicisi ile silmek gerekiyor.

7. Kapı Kolu

Evde en çok dokunduğumuz ama en az temizlediğimiz yerler... Tuvalet sonrası ya da dışarıdan gelindiği zaman dokunulan kollar mikroplarla dolu! Hasta biri evde ise virüsler kapı kollarında günlerce kalabilir. Alkol bazlı temizleyiciler ile silerek evdeki hijyeni artırabilirsiniz.

8. El ve Mutfak Havluları

Havlular nemli kalır, bir de sıcak ortamda dururlarsa bakteriler kolayca çoğalır. Mutfakta elleri silmek için kullanılan bezler yemek artıklarıyla da temas eder. Banyo için de her bireyin kendine özel havlusu olması gerekir. Ayrıca düzenli bir şekilde yüksek ısıda yıkanmalılar.

9. Kumanda

Yine çok sık kullanılan ama nadiren temizlenen bir eşya ile birlikteyiz! Evde herkesin elinin değdiği bu küçük cihazlar grip dönemlerinde virüse taşıyıcılık yapabilir! Kumandanın tuş aralarına bile mikroplar girebilir. Haftada bir kez antibakteriyel bez ile temizlemelisiniz!

10. Bulaşık Makinesi Lastikleri

'Nasıl ya?' dediğinizi duyar gibiyim. Bulaşık makinesinin iç kısmı temiz zannedilir... Lastiklere su ulaşmaz. O kısımlar nemli ve sıcak kalır. Haliyle küf ve bakteri oluşumuna zemin hazırlanmış olur. Aylık temizlik zamanları bu bölgeleri sirke ile silebilirsiniz.

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11. Mama Kapları

Evcil hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmak isteriz. Mama ve su kapları düzenli olarak temizlenmediği zaman bakteri üretmeye başlar! Nemli mama kalıntıları zamanla küf oluşturabilir. Bu yüzden her gün düzenli olarak yıkamanız gerekiyor. Ayrıca plastik kaplar yerine paslanmaz çelik tercih etmeniz daha iyi olur.

12. Çöp Kovası

Son olarak gözle görülür bir yüzey alanı koymak istedik. Koku yapmaması için poşet değiştirmek yeterli değil! İçi ve dışı sık sık yıkanmalı. Özellikle yaz aylarında bakteriler daha hızlı yayılır. Bu yüzden temizliğe çok daha fazla dikkat edilmeli!

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asklepiospallas
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