Evde, Balkonda, Terasta, Bahçede: Isıtıcı ve Barbekülerle Keyifli Alanlar Yaratmanın 10 Yolu

Son yıllarda “cozy living”, ev ve açık alanları yalnızca kullanılan değil, iyi hissettiren yaşam alanlarına dönüştürmenin anahtarı haline geldi. Oturma odasından balkona, terastan bahçeye kadar her alan; doğru ürünler ve akıllı düzenlemelerle sıcak, davetkâr ve konforlu bir atmosfere kavuşabiliyor.