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Ev Temizlik Rutinini Anlat, Sana Bir Playlist Önerelim!

etiket Ev Temizlik Rutinini Anlat, Sana Bir Playlist Önerelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 10:01

Temizlik sırasında müzik dinlemek, işleri daha eğlenceli hale getirebilir ve motivasyonunuzu artırabilir. Bu sebeple testin sonunda temizlik yaparken dans edebileceğin bir playlist önereceğiz👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Temizlik yaparken hangi müzik türünü tercih edersin?

2. Temizliğe hangi odadan başlıyorsun?

3. Temizlik yapmak için gereken motivasyonu hangi zaman diliminde buluyorsun?

4. Temizlik yaparken bir adımı atlama imkanın olsa hangi temizlik adımını tercih ederdin?

5. Peki, ev temizliği için profesyonel yardım alıyor musun?

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6. Neredeyse bitiriyoruz! Temizlik yapmak senin için ne anlam ifade ediyor?

7. Ev temizliğini yaparken genellikle hangi günü tercih edersin?

Son olarak, temizlik yaparken genellikle yalnız olmayı mı tercih ediyorsun? ("Evdeki bireyleri kovuyor musun?" diye de sorabiliriz🤣)

Enerjik bir playlist!

Sen genellikle hafif bir temizlik yapıyorsun. Her gün evin içindeki dağınıklığı toplar, yatakları yapar ve mutfak tezgahını düzenlersin. Bu sırada enerjini yükseltmek için hareketli ve neşeli şarkılar dinlemeyi tercih ediyorsun. İşte, senin için seçtiğimiz liste. Bu liste işleri daha keyifli hale getirmene yardımcı olacak.

1-Happy - Pharrell Williams

2-Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake

3-I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

4-Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

5-Walking on Sunshine - Katrina and the Waves

Motive edecek playlist!

Haftalık derin temizlik günlerinde odaları detaylı bir şekilde temizliyorsun. Mobilyaların altını, dolap içlerini ve halıları elden geçiriyorsun. Bu süreçte odaklanmanı artırmak için ritmik ve motivasyon verici şarkılar dinlemeyi tercih edebilirsin. İşte senin için hazırladığımız liste. Bu liste işleri daha keyifli hale getirmene yardımcı olacak.

1-Don't Stop Believin - Journey

2-Eye of the Tiger - Survivor

3-Stronger - Kanye West

4-Titanium - David Guetta ft. Sia

5- Fighter - Christina Aguilera

Sakin bir playlist!

Hafta sonları evini temizlerken genellikle daha sakin ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratmayı tercih ediyorsun. Bu süreçte stresi azaltmak ve zihnini dinlendirmek için yumuşak melodilere ve huzur veren şarkılara kulak vermelisin. İşte senin için seçtiğimiz liste. Bu liste işleri daha keyifli hale getirmene yardımcı olacak.

1-Breathe - Télépopmusik

2-'The Girl from Ipanema - Stan Getz, João Gilberto ft. Astrud Gilberto

3-Sunday Morning - Maroon 5

4-Come Away with Me - Norah Jones

5-Three Little Birds - Bob Marley & The Wailers

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