Ev Temizlik Rutinini Anlat, Sana Bir Playlist Önerelim!

Sen genellikle hafif bir temizlik yapıyorsun. Her gün evin içindeki dağınıklığı toplar, yatakları yapar ve mutfak tezgahını düzenlersin. Bu sırada enerjini yükseltmek için hareketli ve neşeli şarkılar dinlemeyi tercih ediyorsun. İşte, senin için seçtiğimiz liste. Bu liste işleri daha keyifli hale getirmene yardımcı olacak.

1-Happy - Pharrell Williams

2-Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake

3-I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

4-Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

5-Walking on Sunshine - Katrina and the Waves