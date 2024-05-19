Ev Temizlik Rutinini Anlat, Sana Bir Playlist Önerelim!
Ev Temizlik Rutinini Anlat, Sana Bir Playlist Önerelim!
Temizlik sırasında müzik dinlemek, işleri daha eğlenceli hale getirebilir ve motivasyonunuzu artırabilir. Bu sebeple testin sonunda temizlik yaparken dans edebileceğin bir playlist önereceğiz👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Temizlik yaparken hangi müzik türünü tercih edersin?
2. Temizliğe hangi odadan başlıyorsun?
3. Temizlik yapmak için gereken motivasyonu hangi zaman diliminde buluyorsun?
4. Temizlik yaparken bir adımı atlama imkanın olsa hangi temizlik adımını tercih ederdin?
5. Peki, ev temizliği için profesyonel yardım alıyor musun?
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