İzmir’de Müftülük Binasında Cinayet: İmam, Müftülük Çalışanını Öldürdü
İzmir’de Müftülük Binasında Cinayet: İmam, Müftülük Çalışanını Öldürdü
İzmir’in Beydağ ilçesinde bulunan müftülük binasında yaşanan cinayet sosyal medyada gündem oldu. Müftülükte veri hazırlama memuru olarak çalışan Selman Başer, binaya gelen silahlı bir kişi tarafından vuruldu. Başer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçan saldırgan ise Manisa’da yakalandı. Cinayet silahıyla birlikte yakalanan din görevlisi S.D.’nin, daha önce hayatını kaybeden Başer ile birlikte Muğla’nın Datça ilçesinde beraber çalıştığı ortaya çıktı.
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Beydağ müftülüğünde 2 ay önce çalışmaya başlayan Selman Başer isimli memur, sabah saatlerinde binaya gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
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Başer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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