İzmir’de Müftülük Binasında Cinayet: İmam, Müftülük Çalışanını Öldürdü

İzmir’in Beydağ ilçesinde bulunan müftülük binasında yaşanan cinayet sosyal medyada gündem oldu. Müftülükte veri hazırlama memuru olarak çalışan Selman Başer, binaya gelen silahlı bir kişi tarafından vuruldu. Başer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçan saldırgan ise Manisa’da yakalandı. Cinayet silahıyla birlikte yakalanan din görevlisi S.D.’nin, daha önce hayatını kaybeden Başer ile birlikte Muğla’nın Datça ilçesinde beraber çalıştığı ortaya çıktı.