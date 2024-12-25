Balıkesir’deki Fabrikada Patlama: Hayatını Kaybeden Kadın İşçiler İçin Acı Veren Detay
Balıkesir’deki Fabrikada Patlama: Hayatını Kaybeden Kadın İşçiler İçin Acı Veren Detay
Balıkesir’de patlayıcı üreten bir fabrikada dün yaşanan patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı. Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin 8’inin kadın olduğu açıklanmıştı. NTV’de yer alan habere göre, hayatını kaybeden kadın işçilerle ilgili acı veren bir detay ortaya çıktı. 8 kadın işçinin, parmaklarının küçük olması sebebiyle kapsül dolumu bölümünde çalıştığı öğrenildi.
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Balıkesir’de dün sabah saatlerinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti.
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NTV’de yer alan habere göre, hayatını kaybeden işçiler otopsi işleminin arından bugün toprağa verildi. Ayrıca patlamada ölen 8 kadın işçi için ilginç bir detay ortaya çıktı.
Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları öğrenildi.
Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği ifade edildi.
Fabrikada yaşanan faciada ölenlerin en küçüğü 19, en büyüğü ise 45 yaşında…
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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