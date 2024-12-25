Balıkesir’deki Fabrikada Patlama: Hayatını Kaybeden Kadın İşçiler İçin Acı Veren Detay

Balıkesir’de patlayıcı üreten bir fabrikada dün yaşanan patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı. Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin 8’inin kadın olduğu açıklanmıştı. NTV’de yer alan habere göre, hayatını kaybeden kadın işçilerle ilgili acı veren bir detay ortaya çıktı. 8 kadın işçinin, parmaklarının küçük olması sebebiyle kapsül dolumu bölümünde çalıştığı öğrenildi.