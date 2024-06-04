Et mi Balık mı? Hangisi Olmadan Yaşayamazsın Tahmin Ediyoruz!

Sen denizden çıkan baban olsa onu bile yersin, balığı o kadar çok seviyorsun ki tek tercihin her zaman balık olur. Her zaman sezonuna göre balıkları takip ediyor ve sezonunda onları yiyorsun. Kırmızı et pek senlik değil, onu da arada yiyorsun ama seçeneklerde balık varsa hiç düşünmeden balığı seçiyorsun. Gerçekten tam bir deniz insanısın!