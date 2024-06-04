Et mi Balık mı? Hangisi Olmadan Yaşayamazsın Tahmin Ediyoruz!
Et mi Balık mı? Hangisi Olmadan Yaşayamazsın Tahmin Ediyoruz!
Yemek konusunda hepimizin seçimleri vardır, onu yemeden asla olmaz. Peki senin seçimin hangisi? Sen testi çöz biz cevabını söyleyelim!
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1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?
2. Peki sabah kahvaltısı için et olarak ne yemek istersin?
3. Öğle yemeğinde ne yemek istersin?
4. Hangi dünya mutfağını daha çok seviyorsun?
5. Peki Türk mutfağında asla vazgeçemeyeceğin o yemek hangisi?
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