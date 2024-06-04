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Et mi Balık mı? Hangisi Olmadan Yaşayamazsın Tahmin Ediyoruz!

etiket Et mi Balık mı? Hangisi Olmadan Yaşayamazsın Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 22:01

Yemek konusunda hepimizin seçimleri vardır, onu yemeden asla olmaz. Peki senin seçimin hangisi? Sen testi çöz biz cevabını söyleyelim!

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1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?

2. Peki sabah kahvaltısı için et olarak ne yemek istersin?

3. Öğle yemeğinde ne yemek istersin?

4. Hangi dünya mutfağını daha çok seviyorsun?

5. Peki Türk mutfağında asla vazgeçemeyeceğin o yemek hangisi?

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6. Akşam yemeğini de seçer misin?

7. Peki hangi balık?

8. Son olarak et de seçer misin?

Sen kesinlikle kırmızı et insanısın!

Senin için kırmızı et demek hayat demek. Hiç ayırmadan her türlü kırmızı eti yiyebilirsin. Önemli olan onun kırmızı et olması. Canın isteyince bir yemeğin içine katıyor canın isteyince de sadece baharatlayarak yiyorsun. İçinde kırmızı et olan her şeyi hiç düşünmeden anında yiyeceğine eminiz!

Sen kesinlikle balık insanısın!

Sen denizden çıkan baban olsa onu bile yersin, balığı o kadar çok seviyorsun ki tek tercihin her zaman balık olur. Her zaman sezonuna göre balıkları takip ediyor ve sezonunda onları yiyorsun. Kırmızı et pek senlik değil, onu da arada yiyorsun ama seçeneklerde balık varsa hiç düşünmeden balığı seçiyorsun. Gerçekten tam bir deniz insanısın!

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