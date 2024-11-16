1986 Yılında Cleveland'da 1.5 Milyon Balon Bırakılması Sonucu 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Garip Olay

27 Eylül 1986’da Cleveland gökyüzü rengarenk 1.5 milyon balonla doldu ve herkes bu görsel şölenin tadını çıkarmaya hazırlanıyordu. Ancak dakikalar içinde bu rekor denemesi, kontrol edilemez bir kaosa dönüştü. Gökyüzüne yükselen balonlar, hava koşullarının etkisiyle yere düşerek çevreyi adeta balon enkazına boğdu. Daha kötüsü, bu renkli balonlar iki insanın hayatını kurtarma çabalarını engelledi ve trajediye sebep oldu. Peki, iyi niyetle başlayan bu etkinlik nasıl böyle korkunç bir sonla tarihe geçti?

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