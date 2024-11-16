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1986 Yılında Cleveland'da 1.5 Milyon Balon Bırakılması Sonucu 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Garip Olay

1986 Yılında Cleveland'da 1.5 Milyon Balon Bırakılması Sonucu 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Garip Olay

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 12:30

27 Eylül 1986’da Cleveland gökyüzü rengarenk 1.5 milyon balonla doldu ve herkes bu görsel şölenin tadını çıkarmaya hazırlanıyordu. Ancak dakikalar içinde bu rekor denemesi, kontrol edilemez bir kaosa dönüştü. Gökyüzüne yükselen balonlar, hava koşullarının etkisiyle yere düşerek çevreyi adeta balon enkazına boğdu. Daha kötüsü, bu renkli balonlar iki insanın hayatını kurtarma çabalarını engelledi ve trajediye sebep oldu. Peki, iyi niyetle başlayan bu etkinlik nasıl böyle korkunç bir sonla tarihe geçti?

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Cleveland’da faaliyet gösteren yardım kuruluşu United Way, dikkat çekici bir etkinlik düzenleyerek hem bağış toplamak hem de bir dünya rekoru kırmak istedi.

Cleveland’da faaliyet gösteren yardım kuruluşu United Way, dikkat çekici bir etkinlik düzenleyerek hem bağış toplamak hem de bir dünya rekoru kırmak istedi.

Plan basitti: Tam 1.5 milyon helyum dolu balon, dev bir ağın altında hazırlandı ve aynı anda gökyüzüne bırakılacaktı.

Plan basitti: Tam 1.5 milyon helyum dolu balon, dev bir ağın altında hazırlandı ve aynı anda gökyüzüne bırakılacaktı.

Dev bir şehir bloğu büyüklüğünde, 76 metreye 46 metre genişliğinde ve üç kat yüksekliğinde bir yapı, balonları tutmak için inşa edildi.

Dev bir şehir bloğu büyüklüğünde, 76 metreye 46 metre genişliğinde ve üç kat yüksekliğinde bir yapı, balonları tutmak için inşa edildi.

Gönüllüler, günler süren bir çalışmayla balonları doldurdu ve etkinlik günü geldiğinde 1.5 milyon balon bir arada serbest bırakıldı.

Ancak o gün hava koşulları değişkenlik gösterdi. Yaklaşan bir yağmur fırtınası nedeniyle balonlar, planlanandan erken bir saatte serbest bırakıldı.

Ancak o gün hava koşulları değişkenlik gösterdi. Yaklaşan bir yağmur fırtınası nedeniyle balonlar, planlanandan erken bir saatte serbest bırakıldı.

Balonların gökyüzünde süzülmesi beklenirken, soğuk hava dalgası ve yağmur nedeniyle binlerce balon hızla yere düştü.

Balonların gökyüzünde süzülmesi beklenirken, soğuk hava dalgası ve yağmur nedeniyle binlerce balon hızla yere düştü.
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Balonlar gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra, Cleveland ve çevresindeki toprakları, gölleri ve hatta Kanada’nın Erie Gölü kıyılarını balon enkazıyla doldurdu.

Balonlar gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra, Cleveland ve çevresindeki toprakları, gölleri ve hatta Kanada’nın Erie Gölü kıyılarını balon enkazıyla doldurdu.

Bazı balonlar, Medina County’de bir çiftlikteki Arap atlarını korkutarak yaralanmalara sebep oldu. Atların sahibi Louise Nowakowski, United Way’e 100.000 dolarlık dava açtı ve dava gizli bir anlaşmayla sonuçlandı.

Bazı balonlar, Medina County’de bir çiftlikteki Arap atlarını korkutarak yaralanmalara sebep oldu. Atların sahibi Louise Nowakowski, United Way’e 100.000 dolarlık dava açtı ve dava gizli bir anlaşmayla sonuçlandı.

Çevresel kaosun en büyük trajedisi ise iki balıkçının, Raymond Broderick ve Bernard Sulzer’in ölümüydü. Balonlar, arama kurtarma ekiplerinin gölde kaybolan iki kişiyi bulmasını zorlaştırdı. Helyum dolu balonlar, yüzeyde bir insan gibi göründüğü için ekipler ayırt edemedi.

Çevresel kaosun en büyük trajedisi ise iki balıkçının, Raymond Broderick ve Bernard Sulzer’in ölümüydü. Balonlar, arama kurtarma ekiplerinin gölde kaybolan iki kişiyi bulmasını zorlaştırdı. Helyum dolu balonlar, yüzeyde bir insan gibi göründüğü için ekipler ayırt edemedi.

İki gün sonra arama durduruldu ve balıkçıların cesetleri daha sonra kıyıya vurdu.

Bir balıkçının eşi, United Way ve etkinliği organize eden firmaya dava açtı. Bu dava da gizli bir anlaşmayla sonuçlandı.

Bir balıkçının eşi, United Way ve etkinliği organize eden firmaya dava açtı. Bu dava da gizli bir anlaşmayla sonuçlandı.

Bu etkinlik, bir dünya rekoru kırmayı başardı ancak ardında ölümler, çevresel felaketler ve davalar bıraktı.

Bu etkinlik, bir dünya rekoru kırmayı başardı ancak ardında ölümler, çevresel felaketler ve davalar bıraktı.

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