İz Bırakmadan Cam Temizlemek İçin 13 Tüyo
İz Bırakmadan Cam Temizlemek İçin 13 Tüyo
Temizliğin belki de en zor kısmı cam silme aşamasıdır. Çünkü herkes genel temizlik yapmayı bilse de kimileri söz konusu cam silmek olduğunda istenen sonuca ulaşamayabilir. Aslında fazlasıyla korkulan cam temizliği doğru adımları uyguladığınızda fazlasıyla kolaydır. Yani, neyi nerede yapmanız gerektiğini bildiğiniz sürece izsiz pırıl pırıl camlara sahip olmanız gayet mümkün.
İşte kolaylığına sizin bile şaşıracağınız çok önemli izsiz cam silme ipuçları! 🧐🫧💫
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1. Silmeye başlamadan önce toz alın.
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2. Doğru hava koşullarında temizliğe başlayın.
3. Doğru temizlik malzemelerini seçtiğinizden emin olun.
4. Temizlik suyuna ne koyduğunuzu iki kez düşünün.
5. Sabundan kaçının.
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6. Temizlik malzemesi kullanımını abartmayın.
7. Nereden başlayacağınızı planlayın.
8. Mikrofiber bezlerin en yakın dostunuz olduğunu unutmayın.
9. Ulaşılması güç alanlarda diğer aparatlardan faydalanın.
10. Gazete kağıdı yalanlarına inanmayın.
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