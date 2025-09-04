Espresso Kelimesinin Latince Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlandı. Yarışmada dikkat çeken sorulardan biri “Espresso kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?” oldu. Kahve kültürüne ilgi duyan birçok izleyici bu sorunun yanıtını öğrenmek için merakla araştırma yaptı.
İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Espresso kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın