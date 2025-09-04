onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Espresso Kelimesinin Latince Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Espresso Kelimesinin Latince Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:37

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlandı. Yarışmada dikkat çeken sorulardan biri “Espresso kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?” oldu. Kahve kültürüne ilgi duyan birçok izleyici bu sorunun yanıtını öğrenmek için merakla araştırma yaptı.

İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Espresso kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

Espresso kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?

A- Hızlı

B- Basmak

C- Çekirdek

D- Siyah

Cevap: B yani Basmak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın