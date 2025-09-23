onedio
Enes Akgündüz Kimdir? Soğuk Savaş Konuğu Enes Akgündüz Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Enes Akgündüz Kimdir? Soğuk Savaş Konuğu Enes Akgündüz Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 14:51

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş isimli bir program, Türkiye'nin gündemine oturdu. Programın sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında, aralarında geçen bir şaka nedeniyle soruşturma açıldı. Enes Akgündüz ve Boğaç Soydemir, 23 Eylül tarihinde gözaltına alındı.

Peki Enes Akgündüz kimdir, ne dedi?

Soğuk Savaş Konuğu Enes Akgündüz Kimdir?

Enes Akgündüz, sosyal medya içerik üreticisidir. Özellikle TikTok'ta yayınladığı videolarla gençler arasında popüler olmuştur. Enes Akgündüz'ün kendine has bir tarzı ve mizah anlayışı vardır. Bu sayede sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmiş ve bir süre sonra da markalarla iş birliği yapmaya başlamıştır. 

Enes Akgündüz, son olarak YouTube'da meşhur olan Soğuk Savaş isimli programa katıldı.

Enes Akgündüz Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Enes Akgündüz, katıldığı Soğuk Savaş programındaki bir şaka nedeniyle gündeme geldi. Programdaki bir şaka sebebiyle Enes Akgündüz ve sunucu Boğaç Soydemir haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. İki isim, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Enes Akgündüz'ün gözaltına alınmasına sebep olan şakayı, yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
