Enes Akgündüz Kimdir? Soğuk Savaş Konuğu Enes Akgündüz Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Enes Akgündüz, sosyal medya içerik üreticisidir. Özellikle TikTok'ta yayınladığı videolarla gençler arasında popüler olmuştur. Enes Akgündüz'ün kendine has bir tarzı ve mizah anlayışı vardır. Bu sayede sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmiş ve bir süre sonra da markalarla iş birliği yapmaya başlamıştır.

Enes Akgündüz, son olarak YouTube'da meşhur olan Soğuk Savaş isimli programa katıldı.