onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Enerjisini Kime Harcayacağını Bilen Adam: "Tartışmadım Seninle"

etiket Enerjisini Kime Harcayacağını Bilen Adam: "Tartışmadım Seninle"

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
13.08.2025 - 17:01

Bazen biriyle konuşurken fark edersiniz ki konu artık fikir alışverişinden çok “sabır testi”ne dönmüş. Karşı taraf öyle emin, öyle kendi doğrularına gömülmüş ki… Sizden tek beklentisi onun cümlelerine alkış tutmanız. O an, Üşümezsoy’un bence artık efsane olan repliği ile cevap versek nasıl olur? “Tartışmadım seninle.”

İletişim akışının kırmızı ışığı gibi. Hem kibarca “Burada duralım” diyor, hem de az önce söylenenleri usulca ama net bir şekilde çöpe atıyor. Üst metinde “Ben olay çıkarmadım” var, alt metinde ise “Sen zaten anlamazsın” notu. Karşılıklı fikir alışverişinin önüne “duygusal trafik lambası” dikmiş Üşümezsoy.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eee gerçek hayatta ne işimize yarayacak bu hocam?

Eee gerçek hayatta ne işimize yarayacak bu hocam?

Aslında “Tartışmadım seninle” cümlesi, iletişim literatüründe konu kesme (topic termination) ve çatışma yönetimi tekniklerinin hibrit bir versiyonu. Çünkü bir yandan çatışmayı büyütmeden sonlandırıyor, diğer yandan da psikolojik üstünlük kuruyor.

İletişimde en değerli becerilerden biri, ne zaman susacağını bilmektir.

Bu cümle, pasif-agresif bir şekilde de olsa “Ben bu tartışmanın bir parçası değilim” sınırını koyuyor. Ve bunu yaparken bağırmaya, küçümsemeye ya da ağır ifadeler kullanmaya gerek kalmıyor. Ayrıca iletişim sadece kelimelerden ibaret değil, enerji değiş tokuşudur. Bazı konuşmalar, enerji kazandırırken bazıları sizi tüketir. “Tartışmadım seninle” tavrı, bu açıdan tıpkı pil yüzdesi azalan bir telefonda arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gibi: Gereksiz yeri kapatır, enerjiyi korur. Sürekli “haklı çıkma” ihtiyacı, zihinsel yorgunluk yaratır. Oysa bu cümle, haklılığınızı ispatlamaya gerek duymadan konuyu kapatır. Bu da iletişim psikolojisinde ego tuzağına düşmemek olarak bilinir.

Tartışma dediğimiz şey, karşılıklı argümanlar ve açık kapılar ister. Bu cümle ise kapıyı daha siz tokmağı tutmadan kapatıyor. Karşı taraf, topu sürmeden maç bitiyor. Sonuç? Siz hem haklı kalıyorsunuz hem de “Bak, gerginlik çıkarmadım” puanını hanenize yazdırıyorsunuz. Bu biraz, tartışma kaslarını dinlendirmek için tek kullanımlık bir “sakin kalma” hilesi gibi. Ve en önemlisi: “Ben olay çıkarmadım” imajını koruyorsunuz.

Pasif agresif mi sanki biraz?

Bu tavrı her yerde kullanırsanız “Üstten bakan” etiketini yemeniz tabii ki an meselesi. Bir süre sonra gerçekten tartışmamayı değil, dinlememeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Ve bu, ilişkilerde “soğuk savaş” başlatabilir elbet. Yani tek düğmeye basıp sürekli “sessize alma” alışkanlığı, uzun vadede karşılıklı güveni aşındırır. Çünkü insanlar, fikirlerinin dinlenmediğini hissettiklerinde “seninle konuşmanın bir anlamı yok” duygusuna kapılır. Bu duygu, ilişkilerde mikro kopuşlar yaratır; fark etmeden bağlar zayıflar.

İletişim dengesini korumak için şu ufak harita işimize yarayabilir. Denge için ☺

  • Stratejik kullanın: Her konuda değil, sadece “kazananı olmayan” tartışmalarda devreye sokun.

  • Niyetinizi açıklayın: “Bunu uzatmak istemiyorum çünkü ikimiz de gerileceğiz” gibi bir ekleme, karşı tarafa kapıyı tamamen kapatmadığınızı gösterir.

  • Bazen dinleyin: Katılmasanız bile “anlama” moduna geçmek, ilişkideki güveni diri tutar.

Kısacası, Üşümezsoy taktiği güzel, ama anahtar kelime denge. Yoksa bir gün siz “Tartışmadım seninle” dersiniz, ertesi gün karşınızdaki de “O zaman ben de anlatmadım” diyerek sizi kendi duygusal karantinasına alır. Bazen kazanmanın en akıllıca yolu, oyunu oynamamaktır. Ama bunu yaparken karşı tarafı tamamen kapatmayan, diyaloğa dönüş kapısı bırakan versiyonlarını üretmek de önemli: Mesela “Bu konuda çok farklı düşünüyoruz, devam ederse uzar, burada bırakalım” gibi.

Evet, Üşümezsoy’un repliği gündem oldu çünkü kısa, net ve hafızada kalıyor. Ama siz kendi iletişim dilinizde bunun yumuşatılmış ya da esprili bir versiyonunu kullanarak hem enerjinizi koruyabilir hem de ilişkiyi yakmadan noktayı koyabilirsiniz.

Neticede hayat, “haklı çıkma” oyunu değil; “enerjini kime harcayacağını bilme” sanatı. Öyle değil mi?

Instagram

X

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam