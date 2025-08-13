Enerjisini Kime Harcayacağını Bilen Adam: "Tartışmadım Seninle"

Aslında “Tartışmadım seninle” cümlesi, iletişim literatüründe konu kesme (topic termination) ve çatışma yönetimi tekniklerinin hibrit bir versiyonu. Çünkü bir yandan çatışmayı büyütmeden sonlandırıyor, diğer yandan da psikolojik üstünlük kuruyor.

İletişimde en değerli becerilerden biri, ne zaman susacağını bilmektir.

Bu cümle, pasif-agresif bir şekilde de olsa “Ben bu tartışmanın bir parçası değilim” sınırını koyuyor. Ve bunu yaparken bağırmaya, küçümsemeye ya da ağır ifadeler kullanmaya gerek kalmıyor. Ayrıca iletişim sadece kelimelerden ibaret değil, enerji değiş tokuşudur. Bazı konuşmalar, enerji kazandırırken bazıları sizi tüketir. “Tartışmadım seninle” tavrı, bu açıdan tıpkı pil yüzdesi azalan bir telefonda arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gibi: Gereksiz yeri kapatır, enerjiyi korur. Sürekli “haklı çıkma” ihtiyacı, zihinsel yorgunluk yaratır. Oysa bu cümle, haklılığınızı ispatlamaya gerek duymadan konuyu kapatır. Bu da iletişim psikolojisinde ego tuzağına düşmemek olarak bilinir.

Tartışma dediğimiz şey, karşılıklı argümanlar ve açık kapılar ister. Bu cümle ise kapıyı daha siz tokmağı tutmadan kapatıyor. Karşı taraf, topu sürmeden maç bitiyor. Sonuç? Siz hem haklı kalıyorsunuz hem de “Bak, gerginlik çıkarmadım” puanını hanenize yazdırıyorsunuz. Bu biraz, tartışma kaslarını dinlendirmek için tek kullanımlık bir “sakin kalma” hilesi gibi. Ve en önemlisi: “Ben olay çıkarmadım” imajını koruyorsunuz.