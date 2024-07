Her şeyin en iyisini ve en mükemmelini ararsın. Titizliğinle tanınırsın ve bu özelliğin seni başarılı kılar. Zorlukların üstesinden gelmek için her zaman bir B planın vardır. İnsanların seni takdir etmesi hoşuna gider ve bu da seni motive eder. Kusursuzluk arayışın bazen seni yorsa da sonuçlar her zaman memnuniyet vericidir.