Elektronik Eşyaları Temizlerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kural

Kuru bir bez yardımıyla cihazın üstündeki tozları uzaklaştırdığımıza göre hafif nemli bezle silmeye sıra gelmiş demektir. Ancak bu adımda dikkat etmen gereken ufak bir detay var. Eğer nemli bir bez kullanacaksan, bezin aşırı ıslak olmamasına özen göstermelisin. Cihazın içine suyun sızmaması için bezin hafif nemli olması yeterlidir. Suyu doğrudan cihazın üzerine dökmekten kaçınmalısın. Yani gif teki uygulama tamamen yanlış. Siz siz olun teknolojik aletleri böyle ıslak temizlemeyin. :)