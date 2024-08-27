Elektronik Eşyaları Temizlerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kural
Elektronik Eşyaları Temizlerken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kural
Elektronik eşyaların temizliği sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar vardır. Bu kurallar, cihazlarına zarar vermeden, etkili ve güvenli bir temizlik yapmana yardımcı olur. İşte bu yazımızda, elektronik eşyalarını temizlerken göz önünde bulundurman gereken 10 temel kuralı paylaşacağız.
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1. En önemlisi ile başlıyoruz, Güvenlik! Cihazı kapalı ve fişten çekilmiş olarak temizlemelisin.
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2. Kullanma talimatlarını okumadan cihaz temizliği yapılmaz!
3. Önce cihazın üstündeki tozları kuru bir bezle al.
4. Şimdi sıra hafif nemli beze geldi.
5. Şimdi sıra tekrar kuru beze geldi!
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