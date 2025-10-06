Elden Ele Ulaştıralım: Hayko Cepkin İçin Kurulan Turşu, Konser İptal Olunca Kaldı!

Ünlü isimlerle vatandaşların diyalogları kimi zaman gündemimize gelebiliyor. Bu kez de Hayko Cepkin'in bir hayranı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemimize geldi. Hayko Cepkin'in Kayseri konseri iptal edildi ve konserden sonra kulise gidip annesinin kurduğu turşuları vermek isteyen hayranın da hayalleri suya düştü.

Neyse ki Hayko Cepkin'in hayranı turşuyu ulaştırmak için bir yöntem buldu.

Gelin, hem bu diyaloğa hem de komik yorumlara bir bakalım.