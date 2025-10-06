onedio
Elden Ele Ulaştıralım: Hayko Cepkin İçin Kurulan Turşu, Konser İptal Olunca Kaldı!

Elden Ele Ulaştıralım: Hayko Cepkin İçin Kurulan Turşu, Konser İptal Olunca Kaldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 15:28

Ünlü isimlerle vatandaşların diyalogları kimi zaman gündemimize gelebiliyor. Bu kez de Hayko Cepkin'in bir hayranı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemimize geldi. Hayko Cepkin'in Kayseri konseri iptal edildi ve konserden sonra kulise gidip annesinin kurduğu turşuları vermek isteyen hayranın da hayalleri suya düştü. 

Neyse ki Hayko Cepkin'in hayranı turşuyu ulaştırmak için bir yöntem buldu.

Gelin, hem bu diyaloğa hem de komik yorumlara bir bakalım.

"Annem sana turşu yapmıştı çok seviyorsun diye..."

"Annem sana turşu yapmıştı çok seviyorsun diye..."
twitter.com

Gelin görün ki Hayko Cepkin'in Kayseri konseri iptal edildi ve turşular da olduğu gibi kaldı! Hayran da çareyi tweet atarak Hayko Cepkin'e 'otobüse vereyim de alın otogardan bari' demekte buldu! 😂

Herkes elden ele ulaştırmayı çalıştı turşuyu.

Herkes elden ele ulaştırmayı çalıştı turşuyu.
twitter.com

Kimileri de turşuya ortak oldu.

Kimileri de turşuya ortak oldu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Abi haberiniz oldu mu?

Abi haberiniz oldu mu?
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

Abi valla 2.5 kilo göndermişler.

Abi valla 2.5 kilo göndermişler.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Neyse ki Hayko Cepkin'den de yanıt geldi.

Neyse ki Hayko Cepkin'den de yanıt geldi.
twitter.com

Kimse Hayko'nun turşu sevgisini sorgulamasın! :)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
