onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ekim 2025’te AB’den Coğrafi İşaret Tescili Alan Lahmacun Hangisidir?

Ekim 2025’te AB’den Coğrafi İşaret Tescili Alan Lahmacun Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 22:20

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı gastronomi dünyasını ilgilendiren güncel bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi, Ekim 2025’te Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almıştır?” sorusu yöneltildi. Türkiye’nin yöresel lezzetlerinin uluslararası tescil süreçlerine dair bu detay izleyicilerin dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangisi, Ekim 2025’te Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almıştır?

Hangisi, Ekim 2025’te Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almıştır?

A: Şanlıurfa lahmacunu

B: Gaziantep lahmacunu

C: Adana lahmacunu

D: Mersin lahmacunu

Doğru Cevap: B: Gaziantep lahmacunu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın