Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata
Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata
Ebeveynlik, zor bir iş. Bu zor işi yaparken herkes zaman zaman hata yapabiliyor. Ebeveynlerin çok sık yaptığı bazı hatalar var. Biz bu hataları sizin için derledik. Bu hatalar nelermiş birlikte bakalım mı?
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1. Aşırı koruyuculuk, ebeveynlerin sık yaptığı hataların başında geliyor.
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2. Çocuklar için tutarsızlık hiç iyi değil!
3. Disiplinsizlik ne kadar kötüyse aşırı disiplin de o kadar kötü.
4. İletişimsizlik her ilişkide sorun yaratır, ebeveyn-çocuk ilişkisinde de iletişimsizlik en büyük problemlerden.
5. Aşırı övgüden uzak durmanız gerek!
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6. Çocukları ekrandan uzak tutmak gerektiğini tüm uzmanlar söylüyor.
7. Çocukların da hisleri var, bunu unutmamak lazım.
8. Çocuklar kendileri için bu dünyadalar, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için değil.
9. Çalışan ebeveynler çocuklarına vakit ayıramayabiliyorlar.
10. Çok fazla müdahale etmek de bir hata!
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