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Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata

etiket Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 16:01

Ebeveynlik, zor bir iş. Bu zor işi yaparken herkes zaman zaman hata yapabiliyor. Ebeveynlerin çok sık yaptığı bazı hatalar var. Biz bu hataları sizin için derledik. Bu hatalar nelermiş birlikte bakalım mı?

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1. Aşırı koruyuculuk, ebeveynlerin sık yaptığı hataların başında geliyor.

Dünyaya yeni gelen bir bebeği ebeveynler koruyor, doğru. Ama bunun aşırı olması hem çocuğun hem de ebeveynlerin hayatını zorlaştırıyor. Çocuğunuzun gerçek dünyaya alışması için onu o koruyucu çemberinizden çıkarmanız gerek. Sizin için o hep minicik bir bebek olsa da gerçek hayatta zorluklarla baş etmesi için korumanızdan çıkması gerekiyor. Tabii ki hiç korumayın, kendi haline bırakın demiyoruz ama bu koruyuculuğun aşırısı her zaman zarar!

2. Çocuklar için tutarsızlık hiç iyi değil!

Çocuklara karşı her zaman net bir tavrınız olması gerekiyor. Tutarsız davranışlarda bulunmak çocukların aklını karıştırıyor. Mesela bugün istediği bir şeye hayır dediniz, ama aynı şeye yarın evet dediniz. Bu durum çocuğunuzun kurallar konusunda kafasında soru işareti yaratabiliyor. O yüzden koyduğunuz kurallar konusunda tutarlı olmanız çocuğunuz için çok daha iyi olacaktır.

3. Disiplinsizlik ne kadar kötüyse aşırı disiplin de o kadar kötü.

Aşırı disiplinli bir ebeveyn olmanın doğru bir şey olduğunu düşünmeyin. Çünkü çocuğunuzu asker gibi yetiştirmek onun duygularını önemsemediğinizi düşündürebilir. Sert yaklaşımlar sonucunda çocuğunuzla aranız kötüleşebilir. Sürekli her şeyi yasaklamak ve her yanlışında bağırmak bir disiplin yöntemi değil. Bazen ebeveynler bunu karıştırabiliyor ve çocuğunu disipline etmek için bu tarz yöntemlere başvurabiliyor.

4. İletişimsizlik her ilişkide sorun yaratır, ebeveyn-çocuk ilişkisinde de iletişimsizlik en büyük problemlerden.

İletişimsizlik, aslında konuşmamak anlamına gelmiyor. Bu durumu karşılıklı anlaşamamak diye tanımlamak daha doğru. Yani sürekli sizin konuştuğunuz bir durum varsa buna iletişim demek doğru olmaz. İletişimden kastımız etkili bir iletişim elbette. Çocuğunuzun ne dediğini dinleyerek karşılıklı bir iletişim gerçekleştirmelisiniz. Hatta çocuğunuzu konuşturmak için bazı sorular sorabilirsiniz.

5. Aşırı övgüden uzak durmanız gerek!

Çocuğunuzu her başarısında sürekli övmek ve hatalarını görmezden gelmek yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan biri. Çocuğunuz küçük bir başarı gösterdiğinde göklere çıkarmak gerçek başarılarının değerini anlamamasına neden olabilir. Hata yapmanın öğretici bir yanı olduğunu ve çocuğunuzun hatalarla öğreneceğini de unutmamalısınız.

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6. Çocukları ekrandan uzak tutmak gerektiğini tüm uzmanlar söylüyor.

Ekran süresinin ne olması gerektiğini uzmanlar sıklıkla anlatıyor. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde ekrandan tamamen uzak tutmak gerekiyor. İş güç arasında çocuğunuz ekran başında fazla zaman geçiriyor olabilir. Ama bu doğru değil elbette. Çünkü ekran başında çok vakit geçiren çocukların zamanla gerçek dünyayla bağlantıları kopabiliyor. Bunun için yapmanız gereken aslında ekran süresine sınır koymak. Ve ekrandan boşalan zamanı çocuğunuzla vakit geçirmeye ayırmak.

7. Çocukların da hisleri var, bunu unutmamak lazım.

Çocuktur bir şey olmaz diye düşünemeyin. Onların da duyguları var ve duygularını anlamadığınız ya da geçiştirdiğinizde çocuğunuzun duygusal dünyasını ihmal etmiş oluyorsunuz. Çocuklarınızın duygusal gelişimleri için onların duygularını geçiştirmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Yani çocuğunuz ağlarken 'Tamam, yeter ağlama' deyip geçiştirmek yerine neden ağladığını öğrenmeli ve ağlamanın normal olduğunu ona anlatmalısınız.

8. Çocuklar kendileri için bu dünyadalar, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için değil.

Ebeveynlerin en çok yaptıkları hatalardan biri de kendi gerçekleştiremedikleri hayalleri çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmak. Birçok ebeveyn yol gösterirken çocuklarını kendi istedikleri şekilde yönlendirebiliyor. Bunu yapmamanız gerekiyor elbette. Çocuğunuzun yeteneklerini gözlemlemeli ve kendi hayalleriniz yerine onun yeteneklerine uygun olarak yönlendirmeler yapmanız gerekiyor. Bu onun kendi yolculuğu, sizin değil. Bunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

9. Çalışan ebeveynler çocuklarına vakit ayıramayabiliyorlar.

Çalışan aileler için çocuklarla vakit geçirmek zaman zaman zor olabiliyor. Tabii ki hayat şartlarının farkındayız her zaman vakit bulmak zor. Ama onlara gün içinde sadece onlarla olacağınız bir saat bile ayırsanız yeter. Belki saatler ayıramıyorsunuz ama beraber kaliteli vakit geçirirseniz bu kaçırdığını zamanı telafi edebilir. Birlikte zaman geçirmek için her zaman özel bir şey yapmaya da gerek yok. Beraber sohbet ederek yediğiniz bir yemek bile kaliteli vakit geçirmek demektir.

10. Çok fazla müdahale etmek de bir hata!

Bazı ebeveynler fazla kontrolcü olabiliyor. Çocuklarınızın her adımını kontrol etmek ve müdahale etmek onların kendi başlarına bir şeyler yapmalarını engelliyor. Her şeyi siz kontrol edemezsiniz, biraz çocuğunuza da alan açmanız gerek. Çünkü her şeyi siz kontrol ettiğinizde çocuğunuzun özgüveni yeterli şekilde gelişmiyor.

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buffythevampireslayer
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