Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata

Bazı ebeveynler fazla kontrolcü olabiliyor. Çocuklarınızın her adımını kontrol etmek ve müdahale etmek onların kendi başlarına bir şeyler yapmalarını engelliyor. Her şeyi siz kontrol edemezsiniz, biraz çocuğunuza da alan açmanız gerek. Çünkü her şeyi siz kontrol ettiğinizde çocuğunuzun özgüveni yeterli şekilde gelişmiyor.