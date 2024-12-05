Ebeveynliğe Dair En Çok Yapılan 10 Hata

Dünyaya yeni gelen bir bebeği ebeveynler koruyor, doğru. Ama bunun aşırı olması hem çocuğun hem de ebeveynlerin hayatını zorlaştırıyor. Çocuğunuzun gerçek dünyaya alışması için onu o koruyucu çemberinizden çıkarmanız gerek. Sizin için o hep minicik bir bebek olsa da gerçek hayatta zorluklarla baş etmesi için korumanızdan çıkması gerekiyor. Tabii ki hiç korumayın, kendi haline bırakın demiyoruz ama bu koruyuculuğun aşırısı her zaman zarar!