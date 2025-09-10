onedio
Düşündüklerini Dile Getiremeyenler İçin Yazılmış 11 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.09.2025 - 19:32

Bazen söylemek istediklerinizi anlatmaya kelimeler yetmez ve tam o anda içinizde büyüyen duyguları en iyi şarkılar dile getirir.  İşte konuşamadığınız anlarda sizin hislerinizi en iyi anlatan, kalbinizdeki duyguları fısıldayan 11 parça...

1. Rue des trois freres

2. Ultraviolet

3. Dream River

4. Swarm of Fish

5. Wind Brought

6. Experience

7. A Moment Apart

8. Waltz

9. See You Tomorrow

10. Freaky Friday

11. November

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
