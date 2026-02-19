Dünyayı Değiştirecek: Bencilliğin Çaresi Bulunmuş Olabilir!

Bilim insanları, 44 katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri deneyde, bu iki bölge arasındaki sinirsel faaliyetlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesinin davranışları nasıl etkilediğini inceledi. Bu amaçla, kafatasına dışarıdan müdahale edilmesini sağlayan ve invaziv olmayan Transkraniyal Alternatif Akım Uyarımı (tACS) yöntemi kullanıldı. Hedef, bu iki bölgedeki nöronların 'gama' ve 'alfa' ritimlerinde eş zamanlı ateşlenmesini sağlamaktı.

Deney sırasında katılımcılar ekonomi psikolojisinin klasiklerinden biri olan 'Diktatör Oyunu'nu oynadı. Toplam 540 farklı senaryoda karar veren katılımcılara belirli miktarlarda para sunuldu ve bu parayı karşı tarafla ne kadar paylaşacakları soruldu. Normal şartlarda bireyler kendi paylarını maksimize etmeye çalışırken, beyin uyarımı devreye girdiğinde sonuçlar çarpıcı bir şekilde değişti.