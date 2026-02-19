onedio
Dünyayı Değiştirecek: Bencilliğin Çaresi Bulunmuş Olabilir!

Ömer Faruk Kino
19.02.2026 - 17:31

Paylaşma dürtüsü ve fedakarlık, insan doğasının en gizemli yanlarından biri. Kimimiz elindekini paylaşmaktan çekinmezken, kimimiz kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutuyor. Bilim dünyası bu davranışsal farklılıkların temelini uzun süredir araştırıyordu. Son olarak Çinli ve İsviçreli bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan bir çalışma, 'bencilliğin' aslında beynimizdeki bir senkronizasyon meselesi olabileceğini kanıtladı.

Kaynak: https://journals.plos.org/plosbiology...
Araştırmanın odağında, beynin frontal (ön) ve parietal (yan) lobları arasındaki iletişim yatıyor.

Araştırmanın odağında, beynin frontal (ön) ve parietal (yan) lobları arasındaki iletişim yatıyor.

Bilim insanları, 44 katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri deneyde, bu iki bölge arasındaki sinirsel faaliyetlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesinin davranışları nasıl etkilediğini inceledi. Bu amaçla, kafatasına dışarıdan müdahale edilmesini sağlayan ve invaziv olmayan Transkraniyal Alternatif Akım Uyarımı (tACS) yöntemi kullanıldı. Hedef, bu iki bölgedeki nöronların 'gama' ve 'alfa' ritimlerinde eş zamanlı ateşlenmesini sağlamaktı.

Deney sırasında katılımcılar ekonomi psikolojisinin klasiklerinden biri olan 'Diktatör Oyunu'nu oynadı. Toplam 540 farklı senaryoda karar veren katılımcılara belirli miktarlarda para sunuldu ve bu parayı karşı tarafla ne kadar paylaşacakları soruldu. Normal şartlarda bireyler kendi paylarını maksimize etmeye çalışırken, beyin uyarımı devreye girdiğinde sonuçlar çarpıcı bir şekilde değişti.

Araştırmacılar, özellikle frontal ve parietal bölgeler arasında gama senkronizasyonu sağlandığında, bireylerin çok daha cömert kararlar aldığını gözlemledi.

Araştırmacılar, özellikle frontal ve parietal bölgeler arasında gama senkronizasyonu sağlandığında, bireylerin çok daha cömert kararlar aldığını gözlemledi.

Katılımcılar, kendi kazançları azalsa bile karşı tarafın ne alacağına daha fazla odaklanmaya ve adaleti ön planda tutmaya başladılar.

Çalışmanın liderlerinden Jie Hu, araştırmanın en kritik yanının 'neden-sonuç ilişkisi' kurması olduğunu belirtiyor. Sadece gözlem yapmak yerine, beyindeki bir ağın iletişim biçimini değiştirerek insanların paylaşım kararlarını doğrudan etkileyebildiklerini vurguluyor. Christian Ruff ise bu bulguların beynin sosyal kararları nasıl desteklediğine dair temel anlayışımızı geliştirdiğini ve insanların iş birliği yapma potansiyelini anlamada yeni kapılar açtığını ifade ediyor.

Gelecekte bu yöntemin EEG ile birleştirilmesi, beyin dalgalarındaki değişimin fedakarlığa nasıl dönüştüğünü çok daha net bir şekilde ortaya koyacak. Şimdilik bildiğimiz şu ki: cömertlik sadece bir karakter özelliği değil, aynı zamanda beynimizin içindeki o kusursuz uyumun bir sonucu.

