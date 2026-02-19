Dünyayı Değiştirecek: Bencilliğin Çaresi Bulunmuş Olabilir!
Kaynak: https://journals.plos.org/plosbiology...
Paylaşma dürtüsü ve fedakarlık, insan doğasının en gizemli yanlarından biri. Kimimiz elindekini paylaşmaktan çekinmezken, kimimiz kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutuyor. Bilim dünyası bu davranışsal farklılıkların temelini uzun süredir araştırıyordu. Son olarak Çinli ve İsviçreli bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan bir çalışma, 'bencilliğin' aslında beynimizdeki bir senkronizasyon meselesi olabileceğini kanıtladı.
Detaylar 👇
Araştırmanın odağında, beynin frontal (ön) ve parietal (yan) lobları arasındaki iletişim yatıyor.
Araştırmacılar, özellikle frontal ve parietal bölgeler arasında gama senkronizasyonu sağlandığında, bireylerin çok daha cömert kararlar aldığını gözlemledi.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
