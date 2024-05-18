Dünyanın Farklı Farklı Ülkelerinden En İştah Kapatıcı 15 Yemek
Dünyanın Farklı Farklı Ülkelerinden En İştah Kapatıcı 15 Yemek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Türk mutfağının güzelliği hakkında tartışılmaz ama diğer ülkelerin mutfaklarının ne kadar garip yemeklere sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugünkü içeriğimizde farklı ülkelerin en kötü yemeklerine bakacağız.
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1. "Kore ve Polonyalı bir aile olarak böyle durumlarla çok karşılaşıyorum. Koreli taraf Sauerkraut'u sevmiyor çünkü lahana turşusu."
2. "Norveç'in sevilen yemeklerinden birisi olan Smalahove'u daha önce duydunuz mu?"
3. "Filipinler'de Balut diye bir yiyeceğimiz var."
4. "İsveçten saygılarımızla Surströmming'u yolluyoruz."
5. "İngiltere'de Jellied Eels diye bir yiyecek var."
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6. "Yeni Zelanda'da Huhu Grubs adlı bir yemek var."
7. "Evansville Indiana'da beyin sandviçi var."
8. "Sardinya'dan olanların bileceği üzere Casu martzu."
9. "Rusya'da Holodets var."
10. "İskoçya'nın geleneksel Haggis yemeği olabilir."
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11. "Çin, Yüzyıl Yumurtası."
12. "ABD'de yendiğine inanamayacaksınız ama Scrapple adında garip bir yemeğimiz var.
13. "Meksika, Huitlacoche yemeği."
14. "Fransa'da salyongoz yediğimizi biliyorsunuz diye düşünüyorum."
15. "Ukrayna'da geleneksel yemeklerimizden birisi olan Salo olabilir."
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