Dünyanın Farklı Farklı Ülkelerinden En İştah Kapatıcı 15 Yemek

'Scrapple tipik olarak kafa, kalp, karaciğer ve diğer kalıntılardan oluşan domuz sakatatlarından yapılır ve bu karşıma herhangi bir kemik eklenir (genellikle kafanın tamamı). Daha sonra bu karışım kaynatılarak et suyu yapılır. Pişirildikten sonra kemikleri ve yağları alınır, et ayrılır ve (kuru) mısır unu et suyunda kaynatılarak Scrapple olarak bilinen lapa yapılır.'