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Dünyanın Farklı Farklı Ülkelerinden En İştah Kapatıcı 15 Yemek

Dünyanın Farklı Farklı Ülkelerinden En İştah Kapatıcı 15 Yemek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 10:01

Türk mutfağının güzelliği hakkında tartışılmaz ama diğer ülkelerin mutfaklarının ne kadar garip yemeklere sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugünkü içeriğimizde farklı ülkelerin en kötü yemeklerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kore ve Polonyalı bir aile olarak böyle durumlarla çok karşılaşıyorum. Koreli taraf Sauerkraut'u sevmiyor çünkü lahana turşusu."

1. "Kore ve Polonyalı bir aile olarak böyle durumlarla çok karşılaşıyorum. Koreli taraf Sauerkraut'u sevmiyor çünkü lahana turşusu."

'Polonyalı tarafsa Kimchi'yi sevmiyor çünkü o da bir lahana turşusu... Çok ilginç.'

2. "Norveç'in sevilen yemeklerinden birisi olan Smalahove'u daha önce duydunuz mu?"

2. "Norveç'in sevilen yemeklerinden birisi olan Smalahove'u daha önce duydunuz mu?"

'Diğer İskandinav ülkelerinden çok daha kötü olabiliriz...'

3. "Filipinler'de Balut diye bir yiyeceğimiz var."

3. "Filipinler'de Balut diye bir yiyeceğimiz var."

'Kısacası haşlanmış döllenmiş ördek embriyosu.'

4. "İsveçten saygılarımızla Surströmming'u yolluyoruz."

4. "İsveçten saygılarımızla Surströmming'u yolluyoruz."

5. "İngiltere'de Jellied Eels diye bir yiyecek var."

5. "İngiltere'de Jellied Eels diye bir yiyecek var."

'Yılan balığının sirkeli suda haşlandıktan sonra jel kıvamına gelmesiyle birlikte soğuk tüketiliyor. Ben de yiyen çok insanla tanışmadım ama böyle bir yemek restoranlarda bile bulunabiliyor...'

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6. "Yeni Zelanda'da Huhu Grubs adlı bir yemek var."

6. "Yeni Zelanda'da Huhu Grubs adlı bir yemek var."

'Aslında yemek diyebilir miyiz emin değilim çünkü dümdüz lavra yiyoruz.'

7. "Evansville Indiana'da beyin sandviçi var."

7. "Evansville Indiana'da beyin sandviçi var."

'İsminden anlayacağınız üzere gerçekten kızartılmış domuz beyni.'

8. "Sardinya'dan olanların bileceği üzere Casu martzu."

8. "Sardinya'dan olanların bileceği üzere Casu martzu."

'Kısacası lavralanmış bozuk peynir ama inanın tadı düşündüğünüzden çok daha güzel.'

9. "Rusya'da Holodets var."

9. "Rusya'da Holodets var."

'Soğuk yenen etli jöle.'

10. "İskoçya'nın geleneksel Haggis yemeği olabilir."

10. "İskoçya'nın geleneksel Haggis yemeği olabilir."

'İşkembe zarının içine, bulgur, üzüm, fıstık, ince doğranmış sakatatlar ve bol baharat karışımına iç yağ ilave edilerek doldurulması İle yapılıyor.'

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11. "Çin, Yüzyıl Yumurtası."

11. "Çin, Yüzyıl Yumurtası."

'Görüntüsü iğrenç olsa da yüzyıl yumurtasının tadı geçekten farklı oluyor. Yapımıysa ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtasının kil, kül, tuz, çabuk kireç ve pirinç kabukları karışımının içinde 3 ay bekletilmesiyle oluyor.'

12. "ABD'de yendiğine inanamayacaksınız ama Scrapple adında garip bir yemeğimiz var.

12. "ABD'de yendiğine inanamayacaksınız ama Scrapple adında garip bir yemeğimiz var.

'Scrapple tipik olarak kafa, kalp, karaciğer ve diğer kalıntılardan oluşan domuz sakatatlarından yapılır ve bu karşıma herhangi bir kemik eklenir (genellikle kafanın tamamı). Daha sonra bu karışım kaynatılarak et suyu yapılır. Pişirildikten sonra kemikleri ve yağları alınır, et ayrılır ve (kuru) mısır unu et suyunda kaynatılarak Scrapple olarak bilinen lapa yapılır.'

13. "Meksika, Huitlacoche yemeği."

13. "Meksika, Huitlacoche yemeği."

'Mısırların üzerlerinde oluşan mısır rastıkları ile yapılan bir yemek türü.'

14. "Fransa'da salyongoz yediğimizi biliyorsunuz diye düşünüyorum."

14. "Fransa'da salyongoz yediğimizi biliyorsunuz diye düşünüyorum."
imgur.com

'Size iğrenç gelebilir ama bizim için oldukça lezzetli.'

15. "Ukrayna'da geleneksel yemeklerimizden birisi olan Salo olabilir."

15. "Ukrayna'da geleneksel yemeklerimizden birisi olan Salo olabilir."

'Basitçe çiğ ya da pişirilerek yenebilen domuz yağı diyebiliriz.'

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