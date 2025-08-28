onedio
Dünyanın En Uzun Binası Olan Burç Halife Toplam Kaç Katlıdır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 21:46

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Programın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen “Dünyanın en uzun binası olan Burç Halife toplam kaç katlıdır?” sorusu dikkat çekti. Seyirciler doğru yanıtı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Dünyanın en uzun binası olan Burç Halife toplam kaç katlıdır?

A- 163

B- 203

C- 243

D- 283

Cevap A, yani 163

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
