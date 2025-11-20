onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyanın En Büyük Telekomünikasyon Şirketlerinden Verizon 13 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkarıyor

Dünyanın En Büyük Telekomünikasyon Şirketlerinden Verizon 13 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkarıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 00:28 Son Güncelleme: 21.11.2025 - 00:43

Amerikan telekomünikasyon devi Verizon, maliyet yapısını optimize etmek ve pazar liderliğini güçlendirmek için 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. CEO Dan Schulman, kararın 'yatırım kapasitesini sınırlayan mevcut mali yapı' nedeniyle alındığını belirtti. Şirket, operasyonları basitleştirerek ve dış kaynak kullanımını azaltarak daha çevik ve müşteri odaklı bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Verizon Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve şirketin pazardaki liderliğini artırmak için değişmesi ve gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Schulman, şirketin mevcut mali yapısının müşteriye sunulan değer teklifine yatırım yapma kapasitesini sınırladığını belirterek, tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Şirketi operasyonlarının basitleştirilmesi gerektiğini kaydeden Schulman, 13 binden fazla çalışanı işten çıkarmaya başlayacaklarını ve dış kaynak kullanımı ile diğer dış iş gücü giderlerini önemli ölçüde azaltacaklarını aktardı.

Schulman, teknolojideki ve ekonomideki değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın