Dünyanın En Büyük Telekomünikasyon Şirketlerinden Verizon 13 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkarıyor
Amerikan telekomünikasyon devi Verizon, maliyet yapısını optimize etmek ve pazar liderliğini güçlendirmek için 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. CEO Dan Schulman, kararın 'yatırım kapasitesini sınırlayan mevcut mali yapı' nedeniyle alındığını belirtti. Şirket, operasyonları basitleştirerek ve dış kaynak kullanımını azaltarak daha çevik ve müşteri odaklı bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telekomünikasyon şirketi Verizon, 13 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın