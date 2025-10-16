onedio
Dünyanın En Büyük Ayaklı İnsanı Jeison Rodriguez'in Ayakkabı Numarası Kaç?

Dünyanın En Büyük Ayaklı İnsanı Jeison Rodriguez’in Ayakkabı Numarası Kaç?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 22:46

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı Guinness rekorlarıyla ilgili ilginç bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez’in, Türkiye’de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası kaçtır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu sıra dışı fiziksel özelliğe sahip kişinin rekor boyutlu ayakkabı numarasını merak etti.

Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası kaçtır?

Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası kaçtır?

A- 51

B- 61

C- 71

D- 81

Cevap C yani 71.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
AHMET

Cevap 61 , soru cevabı hatalı