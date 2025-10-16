Dünyanın En Büyük Ayaklı İnsanı Jeison Rodriguez’in Ayakkabı Numarası Kaç?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı Guinness rekorlarıyla ilgili ilginç bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez’in, Türkiye’de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası kaçtır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu sıra dışı fiziksel özelliğe sahip kişinin rekor boyutlu ayakkabı numarasını merak etti.