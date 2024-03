Dünya Tiyatro Gününün 64’üncü Yılı Kutlu Olsun!

Bu yazıyı okuyan tiyatro sevdalıları dâhil birçok kişi “Bu yoğun gündemde sıra tiyatroya gelir mi?” diye düşünüyor olabilir. Gelmeli! Ne demiş William Hazlitt;

“Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.”

Betül HAYRULLAHOĞLU

Kaynaklar:

[1] World Theatre Day International Theatre Institute ITI- World Organization for the Performing Arts, About the World Theatre Day, World Theatre Day - International Theatre Institute ITI (Erişim Tarihi: 11.03.2024).

[2] World Theatre Day International Theatre Institute ITI- World Organization for the Performing Arts, About the World Theatre Day, World Theatre Day - International Theatre Institute ITI (Erişim Tarihi: 11.03.2024).

[3] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (2023), Performans Programı 2023, https://devtiyatro.gov.tr/uploads/pdfs/Performans_Program%C4%B1_2023.pdf (Erişim Tarihi: 11.03.2024).

[4] Türkiye İstatistik Kurumu (2015), Sezon Yılına Göre Tiyatro Salonu, Oynanan Eser ve Seyirci Sayısı, 2004- 2014, TÜİK Kurumsal (Erişim Tarihi: 11.03.2024); Türkiye İstatistik Kurumu (2014), İllere Göre Tiyatrolarda Oynanan Eser, Gösteri ve Seyirci Sayısı, 2021/'22 Sezonu, TÜİK Kurumsal (Erişim Tarihi: 11.03.2024).

[5] Türkiye İstatistik Kurumu (2015), Sezon Yılına Göre Tiyatro Salonu, Oynanan Eser ve Seyirci Sayısı, 2004- 2014, TÜİK Kurumsal (Erişim Tarihi: 11.03.2024); Türkiye İstatistik Kurumu (2014), İllere Göre Tiyatrolarda Oynanan Eser, Gösteri ve Seyirci Sayısı, 2021/'22 Sezonu, TÜİK Kurumsal (Erişim Tarihi: 11.03.2024).

[6] Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) (2020), Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Devlet Desteğine İlişkin Yönetmelik Hakkında Oyuncular Sendikası Olarak Görüşlerimiz, https://oyuncularsendikasi.org/wp-content/uploads/2020/11/18.11.2020-%C3%96ZEL-T%C4%B0YATROLARIN-PROJELER%C4%B0NE-YAPILACAK-YARDIMLARA-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N-Y%C3%96NETMEL%C4%B0K%C3%B6neriler.pdf (Erişim Tarihi: 11.03.2024).