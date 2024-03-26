Dünden Bugüne Filmlerin Yapay Zeka Hakkında Hep Yanlış Anladığı 10 Şey
Dünden Bugüne Filmlerin Yapay Zeka Hakkında Hep Yanlış Anladığı 10 Şey
Kaynak: https://screenrant.com/movies-wrong-a...
Yapay zeka bir gerçeklik haline geldikçe, filmlerde ve diğer medyada yer alan hayali yorumları da mercek altına alınmaya başlıyor. Filmlerde, özellikle de bilimkurgu türünde, duyguları olan robotların ya da daha gelişmiş başka bilgisayarlar yaratan bilgisayarların görüntüleri yaygındır, ancak bunlardan bazıları son derece yanlıştır. Teknoloji geliştikçe, muhtemelen ekrandaki yorumlar da güncellenecektir, ancak şimdilik standart, gerçek yapay zekadan çok uzak olmaya devam ediyor. Gelin bu durumlara birlikte göz atalım...
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10. Üstel Bir Büyüme Hızına Sahip Yapay Zekalar
9. Duyarlılık Geliştirme, Kazara veya İnsan Teması Yoluyla
8. Duygusal Yapay Zekalar: Üzüntü, Öfke ve Neşeyi Deneyimleyen Yapay Zeka
7. Amaçları İçin İnsanları Kullanan Yapay Zeka
6. Yapay Zekaların İnsan Olma Özlemi
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5. Yapay Zekanın İnsan Olmaya Çalışması
4. Yapay Zekayı Yaratan Tek Bir Kişi Olması
3. Güç Kaynağı/Depolama Sorunlarının Olmaması
2. Yapay Zeka Programlama
1. Kötü Kalpli Yapay Zeka
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Avatar denk geldi malum kesimin dayılarıyla izliyoruz: Yiiğenim bunlar gerçek böyle filmlerle insanları alıştırıyorlar tepkilerini ölçüyorlar ortaya çıkacak ... Devamını Gör