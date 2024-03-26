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Dünden Bugüne Filmlerin Yapay Zeka Hakkında Hep Yanlış Anladığı 10 Şey

Dünden Bugüne Filmlerin Yapay Zeka Hakkında Hep Yanlış Anladığı 10 Şey

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 10:43

Yapay zeka bir gerçeklik haline geldikçe, filmlerde ve diğer medyada yer alan hayali yorumları da mercek altına alınmaya başlıyor. Filmlerde, özellikle de bilimkurgu türünde, duyguları olan robotların ya da daha gelişmiş başka bilgisayarlar yaratan bilgisayarların görüntüleri yaygındır, ancak bunlardan bazıları son derece yanlıştır. Teknoloji geliştikçe, muhtemelen ekrandaki yorumlar da güncellenecektir, ancak şimdilik standart, gerçek yapay zekadan çok uzak olmaya devam ediyor. Gelin bu durumlara birlikte göz atalım...

Kaynak: https://screenrant.com/movies-wrong-a...
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10. Üstel Bir Büyüme Hızına Sahip Yapay Zekalar

10. Üstel Bir Büyüme Hızına Sahip Yapay Zekalar

Filmlerde, yapay zekalı robotların genellikle bir tür yüksek teknoloji laboratuvarında yaratıldığı ve model üstüne modelin yapay zekaya ulaşmakta başarısız olduğu görülür. Sonra, neredeyse bir anda, yaratıcı ya da yaratıcılar bir atılım yapar ve işleyen bir yapay zeka robotu yaratmayı başarırlar. Bu başarı genellikle tekildir ve tekrarlanamaz ya da bir anda gelir. Gerçek şu ki, YZ başka yerlerden bilgi toplayan ayrıntılı kodlamalardan oluşan bir öğrenme modelidir.

9. Duyarlılık Geliştirme, Kazara veya İnsan Teması Yoluyla

9. Duyarlılık Geliştirme, Kazara veya İnsan Teması Yoluyla

Sinemaseverler yapay zekayı düşündüklerinde, kendi varlığı üzerine kafa yoran karmaşık ve gelişmiş bir robot imgesini akıllarına getirebilirler. Bu 'duyarlılık', düşünme ve kafa yorma kapasitesi onu insanileştirdiği için bu robotun değerinin sorgulanmasına neden olur. Ancak, bir robot ya da makine basitçe bilinçli hale gelemez. Dil modeli ne kadar zeki olursa olsun, bu bir taklittir, diğer kaynaklardan öğrenilenleri bir araya getirir ve orijinal gibi görünen, ancak akıllıca hesaplamaların ve öğrenmenin sonucu olan bir kelime karmaşası üretir.

8. Duygusal Yapay Zekalar: Üzüntü, Öfke ve Neşeyi Deneyimleyen Yapay Zeka

8. Duygusal Yapay Zekalar: Üzüntü, Öfke ve Neşeyi Deneyimleyen Yapay Zeka

Bazı filmler robotlarına bir ruh ya da Her filminde olduğu gibi insan kullanıcılara aşık olacakları ya da Terminatör'deki T-800 gibi yaptıkları işten yorulup üzülecekleri bir tür duygusal kapasite kazandırmaya çalışacak kadar ileri gider: Dark Fate mesela. Bu temsillerin hiçbiri doğru değildir. Birincisi, duygular makinelerde organik olarak ortaya çıkmaz ve ikincisi, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde gösterildiği gibi, duyguları yerleşik olan bir yapay zeka tasarlamak ters etki yaratacaktır.

7. Amaçları İçin İnsanları Kullanan Yapay Zeka

7. Amaçları İçin İnsanları Kullanan Yapay Zeka

Şimdiye kadar yaratılan her yapay zeka belirli bir amaca hizmet eder ve parametrelerinin dışına çıkamaz. Görüntü oluşturucular, insanlar için resimler yapmak üzere komutları takip edebilir. Planlama YZ'si akıllıca görevler önerebilir ve kalıpları öğrenirken takvimleri düzenleyebilir. Her durumda, YZ'lere tekil bir amaç sağlanır. Filmlerde, YZ amacının ötesine geçer ve onu yaratan insanları kendi kişisel amaçları için kullanmaya başlar. Ancak, YZ programları insanları kendi var olmayan amaçları için kullanmaya başlamak için çok kısıtlayıcı ve sınırlı olduğundan, bu gerçekçi veya mümkün değildir.

6. Yapay Zekaların İnsan Olma Özlemi

6. Yapay Zekaların İnsan Olma Özlemi

Steven Spielberg'in 2001 tarihli filmi A.I. Yapay Zeka'da genç David gerçek bir çocuk olmayı hayal eder. Ancak bir robotun insan olmayı arzulaması mantıklı değildir. Bir açıdan bakıldığında, bir robotun özlem duyacak duygusal kapasitesi yoktur, ancak başka bir açıdan bakıldığında, hiçbir robot daha az pratik ve amaçlanan görevlerini yerine getirebilecek hale gelmek istemez. Robotlar insanlar gibi düşünmez ya da davranmaz, tıpkı hayvanların insanlardan farklı davranması gibi.

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5. Yapay Zekanın İnsan Olmaya Çalışması

5. Yapay Zekanın İnsan Olmaya Çalışması

Aslına bakıldığında insan olma yolculuğuna çıkan bir android bize garip bir paradoks sunuyor. Bırakın bir bilgisayarı bir beyne yüklemeyi, bir beyni bir bilgisayara yüklemek bile imkansızdır.

4. Yapay Zekayı Yaratan Tek Bir Kişi Olması

4. Yapay Zekayı Yaratan Tek Bir Kişi Olması

Birçok filmde, yapay zekanın babası (ya da annesi) olarak lanse edilen bir kişi vardır. I, Robot'ta bu kişi Dr. Alfred Lanning'dir, ancak bu durum YZ'yi yaratmanın ne anlama geldiği konusunda yanlış bir fikir yaratmaktadır. YZ, tarih boyunca küçük parçalar halinde katkıda bulunan yüzlerce bireyin vizyonu sayesinde var olmuştur. Bugün, var olan YZ genellikle OpenAI gibi onu yaratan şirketlerle bağlantılıdır, çünkü herhangi bir YZ programını oluşturmak için çok ama çok sayıda insan gerekir. Sıçramayı tek bir kişi yapmaz, ancak bir yenilikçiler ordusu birlikte daha küçük adımlar atar.

3. Güç Kaynağı/Depolama Sorunlarının Olmaması

3. Güç Kaynağı/Depolama Sorunlarının Olmaması

Şu anda, yapay zekadan yararlanmak, herhangi bir bilgisayarın erişebileceği en kapsamlı ve zorlu işlevlerden biridir. Yapay zeka büyük miktarda enerji kullanır ve çok büyük miktarlarda depolama alanı gerektirir. Bununla birlikte, filmler insansı bir beden içinde dolaşan bağımsız, tam işlevli yapay zekalar yaratıyor. Bu robotlar asla şarj olmuyorlar ve sonsuz miktarda depolama ve enerjiye erişebiliyorlarmış gibi görünüyorlar, ancak bu fenomenin arkasında genellikle hiçbir açıklama sunulmuyor.

2. Yapay Zeka Programlama

2. Yapay Zeka Programlama

Kaynaklara olan inanılmaz talep nedeniyle, gerçek YZ programları genellikle tek bir amaç göz önünde bulundurularak oluşturulur. İster görüntü oluşturma, ister hava tahmini, ister hisse senedi alıp satma ya da insan benzeri bir konuşma olsun, YZ'lerin çalışması için yoğun bir programlama gerekir. Filmler genellikle YZ'lerin kapsamlı bir programlama gerektirmediğini ya da robot farklı bir şey yapmaya karar verdiğinde YZ'yi oluşturan programların göz ardı edilebileceğini, değiştirilebileceğini ve istenildiği gibi uyarlanabileceğini varsayar. Ancak bilgisayarlar katı yapılar ve kurallar olmadan var olamazlar.

1. Kötü Kalpli Yapay Zeka

1. Kötü Kalpli Yapay Zeka

İster Avengers: Age of Ultron, The Terminator ya da Blade Runner olsun, bu filmlerin hepsinde insan davranışlarını gören ve insanlara karşı bir robot ayaklanması başlatmaya karar veren bir yapay zeka vardır. Bu YZ'ler bilinçli hale geliyor, tarihin kayıtlarına bakıyor, insanların acımasızlığını ve yaşamın kırılganlığını öğreniyor ve taleplerini kabul etmeyen insanları yok etmeye karar veriyor. Sonuçta, dil öğrenme modellerinin inanılmaz derecede düşmanca davrandığı örnekler internette görülmüştür (Washington Post aracılığıyla), ancak bir robotun kötü olması ve insanları yok etmeye karar vermesi için YZ'nin bugün var olandan tamamen farklı olması gerekir.

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ömer

Avatar denk geldi malum kesimin dayılarıyla izliyoruz: Yiiğenim bunlar gerçek böyle filmlerle insanları alıştırıyorlar tepkilerini ölçüyorlar ortaya çıkacak ... Devamını Gör