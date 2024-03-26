Dünden Bugüne Filmlerin Yapay Zeka Hakkında Hep Yanlış Anladığı 10 Şey

Sinemaseverler yapay zekayı düşündüklerinde, kendi varlığı üzerine kafa yoran karmaşık ve gelişmiş bir robot imgesini akıllarına getirebilirler. Bu 'duyarlılık', düşünme ve kafa yorma kapasitesi onu insanileştirdiği için bu robotun değerinin sorgulanmasına neden olur. Ancak, bir robot ya da makine basitçe bilinçli hale gelemez. Dil modeli ne kadar zeki olursa olsun, bu bir taklittir, diğer kaynaklardan öğrenilenleri bir araya getirir ve orijinal gibi görünen, ancak akıllıca hesaplamaların ve öğrenmenin sonucu olan bir kelime karmaşası üretir.