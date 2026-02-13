Dreame Tech, Akıllı Ev Teknolojileri Liderliğini Super Bowl’da Yayınlanan Reklamıyla Küresel Sahneye Taşıdı

Markanın inovasyon gücünü ortaya koyan ve bugüne kadar 50’den fazla ödül kazanan ürün portföyünün yarattığı ivmenin üzerine inşa edilen reklam filmi; Dreame’nin akıllı yaşam ekosistemini gözler önüne seriyor. Bu ekosistem şunları kapsıyor:

Robot ve Islak-Kuru Süpürgeler

Yalnızca 7,95 cm yüksekliğiyle Dreame’nin bugüne kadarki en ince robot süpürgesi olan X60 Max Ultra Complete, geleneksel süpürgelerin ulaşamadığı mobilyaların altını zahmetsizce temizlemek üzere tasarlandı.

Yapay Zeka destekli OmniSight™ 2.0 Akıllı Obje Algılama ve Navigasyonu ve 35.000Pa emiş gücüyle etkili temizlik performansı gösteren robot, çift esnek kol yapısı ve ısı korumalı paspas teknolojisi, kenar ve köşelerde kapsamlı temizlik sağlıyor.

Dreame ayrıca, yalnızca 9,85 cm inceliğe sahip yeni nesil Aero Pro ıslak kuru süpürgesini tanıttı. 25.000Pa güçlü emiş performansı ve TangleCut™ Dolanma Önleyici Sistem 2.0 teknolojisi sayesinde süpürge, uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini zahmetsizce topluyor. Sıcak hava ile kendi kendini temizleme sistemi, rulo paspası hijyenik ve kuru tutarak temizliği bir üst seviyeye taşıyor.

Kişisel Bakım

JetAirflow™ hava akış teknolojisi ile hızlı ve etkili kurutma sağlayan 7’si 1 arada Dreame AirStyle Pro saç şekillendirme seti, hafif tasarımı ve akıllı ısı kontrolü sayesinde kurutma, kıvırma ve elektrik alma işlemlerini tek cihazda birleştirerek salon kalitesinde sonuçlar sağlıyor.

Ev İçi Hava Kalitesi

İnsanlar ve evcil hayvanlarla yaşayan evler için geliştirilen Dreame AP10 Hava Temizleyici; evcil hayvan tüylerini yakalıyor, zararlı partikülleri etkin şekilde filtreliyor ve evdeki kötü kokuların giderilmesini sağlıyor.

Akıllı Dış Mekân Çözümleri

A3 AWD Pro Robotik Çim Biçme Makinesi, ikili yapay zeka kamerası ve 3D LiDAR teknolojisiyle 70 metreye kadar engel algılama yeteneği ile hassas kenar kesimi ve akıllı navigasyon sağlıyor. Güçlü motoru ve zemine uyumlu tekerlekleri sayesinde 80°’ye kadar eğimleri ve 5,5 cm yüksekliğe kadar engelleri aşarak tüm bahçede tutarlı temizlik sunuyor.

Z2 Ultra Robotik Havuz Temizleyici ise 3D lazer haritalama, 7’si 1 arada yüzey temizliği ve temizlik döngüsü sonunda otomatik istasyona dönüp şarj olma özellikleriyle ön planda.