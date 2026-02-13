onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Dreame Tech, Akıllı Ev Teknolojileri Liderliğini Super Bowl’da Yayınlanan Reklamıyla Küresel Sahneye Taşıdı

Dreame Tech, Akıllı Ev Teknolojileri Liderliğini Super Bowl’da Yayınlanan Reklamıyla Küresel Sahneye Taşıdı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.02.2026 - 14:39

Akıllı ev teknolojilerinin önde gelen markası Dreame Tech, Nebula Next 01 ismini verdiği elektrikli süper otomobil Hypercar’ın da yer aldığı ulusal reklamla ABD pazarındaki kararlılığını vurguluyor.

Akıllı ev teknolojilerinde öncü markalarından Dreame Tech, bugüne kadarki en kapsamlı küresel medya hamlesini, 9 Şubat’ta Super Bowl Game Day sırasında yayınlanan, milyonlarca dolarlık ulusal televizyon reklamıyla duyurdu.

“Yaklaşık on yıldır akıllı ev teknolojilerinde sınırları zorluyoruz ve şimdi bu yaklaşımımızı Kuzey Amerika’daki tüketicilerle doğrudan buluşturuyoruz,” diyen Dreame Tech Kuzey Amerika Genel Müdürü Ana Wang, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu reklam yalnızca görünürlükle ilgili değil; aynı zamanda güçlü bir taahhüdün ifadesi. ABD pazarına uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz ve Dreame’yi güvenilir bir ev markası haline getirirken, Amerikan hanelerinin ihtiyaçlarına özel inovasyonlar geliştirmeye devam ediyoruz.”

NBC’nin yerel yayın ağı genelinde ekranlara gelen ve televizyonun en çok izlenen gecelerinden birinde milyonlarca haneye ulaşan reklam filmi; ödüllü robot süpürgelerden çim biçme makinelerine, aksiyon kameralarından Nebula Next 01 elektrikli süper otomobil Hypercar’a uzanan Dreame’nin kapsamlı teknoloji ekosistemini gözler önüne seriyor. İlgili reklam, şirketin çok sektörlü teknoloji vizyonunu ve küresel ölçekteki genişleme stratejisini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dreame’nin Tüm Ekosistemi Sahnede

Dreame’nin Tüm Ekosistemi Sahnede

Markanın inovasyon gücünü ortaya koyan ve bugüne kadar 50’den fazla ödül kazanan ürün portföyünün yarattığı ivmenin üzerine inşa edilen reklam filmi; Dreame’nin akıllı yaşam ekosistemini gözler önüne seriyor. Bu ekosistem şunları kapsıyor:

  • Robot ve Islak-Kuru Süpürgeler

Yalnızca 7,95 cm yüksekliğiyle Dreame’nin bugüne kadarki en ince robot süpürgesi olan X60 Max Ultra Complete, geleneksel süpürgelerin ulaşamadığı mobilyaların altını zahmetsizce temizlemek üzere tasarlandı. 

Yapay Zeka destekli OmniSight™ 2.0 Akıllı Obje Algılama ve Navigasyonu ve 35.000Pa emiş gücüyle etkili temizlik performansı gösteren robot, çift esnek kol yapısı ve ısı korumalı paspas teknolojisi, kenar ve köşelerde kapsamlı temizlik sağlıyor.

Dreame ayrıca, yalnızca 9,85 cm inceliğe sahip yeni nesil Aero Pro ıslak kuru süpürgesini tanıttı. 25.000Pa güçlü emiş performansı ve TangleCut™ Dolanma Önleyici Sistem 2.0 teknolojisi sayesinde süpürge, uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini zahmetsizce topluyor. Sıcak hava ile kendi kendini temizleme sistemi, rulo paspası hijyenik ve kuru tutarak temizliği bir üst seviyeye taşıyor.

  • Kişisel Bakım

JetAirflow™ hava akış teknolojisi ile hızlı ve etkili kurutma sağlayan 7’si 1 arada Dreame AirStyle Pro saç şekillendirme seti, hafif tasarımı ve akıllı ısı kontrolü sayesinde kurutma, kıvırma ve elektrik alma işlemlerini tek cihazda birleştirerek salon kalitesinde sonuçlar sağlıyor.

  • Ev İçi Hava Kalitesi

İnsanlar ve evcil hayvanlarla yaşayan evler için geliştirilen Dreame AP10 Hava Temizleyici; evcil hayvan tüylerini yakalıyor, zararlı partikülleri etkin şekilde filtreliyor ve evdeki kötü kokuların giderilmesini sağlıyor.

  • Akıllı Dış Mekân Çözümleri

A3 AWD Pro Robotik Çim Biçme Makinesi, ikili yapay zeka kamerası ve 3D LiDAR teknolojisiyle 70 metreye kadar engel algılama yeteneği ile hassas kenar kesimi ve akıllı navigasyon sağlıyor. Güçlü motoru ve zemine uyumlu tekerlekleri sayesinde 80°’ye kadar eğimleri ve 5,5 cm yüksekliğe kadar engelleri aşarak tüm bahçede tutarlı temizlik sunuyor.

Z2 Ultra Robotik Havuz Temizleyici ise 3D lazer haritalama, 7’si 1 arada yüzey temizliği ve temizlik döngüsü sonunda otomatik istasyona dönüp şarj olma özellikleriyle ön planda.

Dreame Nebula NEXT 01 Elektrikli Hypercar

Dreame Nebula NEXT 01 Elektrikli Hypercar

Reklam filminde yer alan Dreame Nebula NEXT 01 elektrikli hypercar, dört elektrik motorundan üretilen 1.876 beygir gücü, 0-100 km/s hızlanmayı 1,8 saniyede tamamlaması ve aktif aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Yüksek performanslı bu konsept araç; soğutma, hava akışı yönetimi ve yüksek hız stabilitesini optimize eden çok işlevli aerodinamik yapısıyla Dreame’nin verimlilik ve performans vizyonunu yansıtırken, lüks tasarım ve güvenlikten ödün vermiyor.

Dokuz Yıllık İnovasyon, Tek Mesaj

Dokuz Yıllık İnovasyon, Tek Mesaj

2017 yılında kurulan Dreame Tech, kısa sürede küresel ölçekte lider robot süpürge markalarından biri haline gelerek akıllı ev kategorilerinde güçlü bir konum edindi. CES, IFA ve dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarında tanınan bir inovasyon markası olan Dreame; bugün 120’den fazla ülkede, 6.500’ün üzerinde satış noktası ve dünyanın önde gelen şehirlerindeki mağazalarıyla tüketicilerle buluşuyor.

9 Şubat’ta Super Bowl Game Day sırasında yayınlanan reklam filmi; otonom temizlik sistemlerinden kablosuz robotik çim bakımına, yeni nesil elektrikli araçlara uzanan kapsamlı akıllı yaşam vizyonunu ABD’li izleyicilerle buluşturan kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Tüm bu ekosistem, sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenen ve Dreame’in günlük yaşamı zahmetsiz deneyimlere dönüştüren premium, akıllı tasarım anlayışı etrafında birleşiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın