Dikey Süpürgenin Daha Az Yorduğu Doğru mu?

Temizlik bittikten sonra süpürgenin fırçalarını temizlemek kısa sürse de pek hoşumuza giden bir iş değil. Dikey süpürgelerse bu konuda da seni düşünüyor. İstasyona yerleştirdiğinde fırçaları otomatik olarak kendi kendine temizliyor. Yani hem hijyen açısından daha güvenli hem de senin için çok daha kolay. Sen sadece temizliğini yap, cihaz bakımını kendi halletsin!