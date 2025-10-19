Dezenformasyon Toplumu Nasıl Şekillendiriyor?

- Dezenformasyon dijital iletişim çağının en yaygın sorunlarından biri haline geldi. Günümüzde en çok seçim, çatışma ve savaş dönemlerinde yayılan dezenformasyon hakikat algısına olumsuz etki etmektedir. Dijital platformlar bu haberlerin hızlıca yayılımını kolaylaştırır. Bu da bir çok olumsuzluğa yol açmakta. Gerçeği sahte haberlerden filtrelemeye çalışan gazetecileri engelleyip, o ülke vatandaşının bilgiye olan güvenine zarar verir. Ayrıca ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit edebilir. Sadece propaganda yaymayıp, insanlar ve kuruluşlar için siber güvenlik sorunlarını da gündeme getirir.

+ Dezenformasyonun bireyler ve toplum üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri nelerdir? Bu etkiler iletişim süreçlerini nasıl şekillendiriyor?

- Dezenformasyon yanlış ya da doğru olmayan bir haberin bilerek yayılmasıdır. Kasıtlı olarak yanlış haberin yayılmasıyla insanlar arasında gerilim yaratılmaya çalışılır. İnsanların rencide edilmesi ve küçümsenip aşağılanması amacı ile yapılan propaganda ile benzerlikler gösterir. Dezenformasyonda bilginin yanlış olduğu bilinmektedir. Ancak buna rağmen yanlış bilgi kasıtlı bir şekilde yayılmaktadır. Burada amaç kişi ve kurumların küçük düşürülmesi ya da halkın kaosa sürüklenmesidir.

+ Dezenformasyonun tespitinde iletişim uzmanlarının oynayabileceği roller nelerdir? Akademik perspektiften bu konuda ne tür çalışmalar yapılabilir?

- İletişim uzmanları, bilgiyi yalnızca doğru mu, yanlış mı” diye değil, nasıl ve neden bu şekilde sunulmuş diye incelemesi beklenir. Çünkü bir haberin nasıl anlatıldığı algıyı doğrudan etkiler.

Örneğin:

- Bir haber “korku” duygusunu tetikleyerek paylaşımları artırabilir.

- Bir liderin açıklaması, duygusal bir çerçeveye oturtularak manipülatif hale gelebilir.

Dezenformasyonun tespitinde teyit/ doğrulama sitelerinden yardım alınabilir belki ancak; topluma bilgiyi sorgulama alışkanlığı kazandırmak da gerekir. Bu ancak eğitim altyapısı ile mümkündür. Yani mevzuya biraz toplumsal sorumluluk alanından bakmak gerekir.