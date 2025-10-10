Devlet Memurlarını İçin Önemli Karar: Bazı Memurların Disiplin İşlemleri MSB’na Bağlandı
Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, tüm askeri kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların disiplin işlemleri hakkında düzenleme yapma yetkisi Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.
Devlet memurları hakkında önemli gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yıllarca popisininin korkusuyla askerin siyasetle ne isi var diye yırtınan askeri siyasete bağlayıp kendi emrine alıyor oh ne güzel herşeyi kendine yont