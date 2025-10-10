onedio
Devlet Memurlarını İçin Önemli Karar: Bazı Memurların Disiplin İşlemleri MSB’na Bağlandı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 12:06

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, tüm askeri kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların disiplin işlemleri hakkında düzenleme yapma yetkisi Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

Devlet memurları hakkında önemli gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere tüm askeri kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların disiplin işlemleri hakkında düzenleme yapma yetkisi Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

Roomeo

Yıllarca popisininin korkusuyla askerin siyasetle ne isi var diye yırtınan askeri siyasete bağlayıp kendi emrine alıyor oh ne güzel herşeyi kendine yont