onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dev Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

Dev Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.10.2025 - 19:05

Kahramanmaraş'ta bulunan Ahır Dağı'na Onikişubat Belediyesi tarafından dev Türk Bayrağı yerleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 uydusu ile dev Türk Bayrağı’nın uzaydan görüntülendiğini paylaştı. MSB, yaptığı paylaşımda 'Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile  uzaydan görüntüledik' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzaydan görünen dev Türk Bayrağı.

Uzaydan görünen dev Türk Bayrağı.

Kahramanmaraş’ta bulunan Ahır Dağı’na dev Türk Bayrağı işlendi. Dev Türk Bayrağı Cumhuriyet Bayramı'nda uzaydan görüntülendi. Milli gözlem uydusu Göktürk-1 dev Türk Bayrağı'nın fotoğraflarını çekti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabından o anları paylaştı.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

MSB'nin paylaşımı şöyle:
twitter.com

'Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile  uzaydan görüntüledik.

Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi: Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır Ay Yıldız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın