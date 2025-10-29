Dev Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi
Kahramanmaraş'ta bulunan Ahır Dağı'na Onikişubat Belediyesi tarafından dev Türk Bayrağı yerleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 uydusu ile dev Türk Bayrağı’nın uzaydan görüntülendiğini paylaştı. MSB, yaptığı paylaşımda 'Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik' dedi.
Uzaydan görünen dev Türk Bayrağı.
MSB'nin paylaşımı şöyle:
