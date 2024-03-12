Dev Projelere ve İhalelere Harcamalar Devam Ederken, Dolar Enflasyonu Cebimizden Çıkmaya Devam Ediyor
Dev Projelere ve İhalelere Harcamalar Devam Ederken, Dolar Enflasyonu Cebimizden Çıkmaya Devam Ediyor
Kamu İhale Kurumu geçen yıl alımlara yapılan büyüklüğü açıklarken, yap-işlet devret modelinde de ödenenler dikkat çekmeye devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024-2028 yıllarını da kapsayan beş yıllık yol haritasını hazırladı ancak kur farkıyla Hazine'den dev projelere ödenen ücretler de ilgi çekti. Dolar enflasyonu üzerine kur artışının maliyet giderek yükseliyor.
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Son yıllarda ekonomideki zorluklardan çıkmanın bir yolu olan para politikasındaki sıkılaşma sıklıkla konuşulurken, one eşlik etmesi gereken kamu harcamaları da yeniden gündeme gelmeye başladı.
Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, yaptıkları çalıştayda kamunun geçen yıl 80 bin ihale gerçekleştirdiğini ve alımlar için 1.6 trilyon lira yükümlülük bulunduğunu açıkladı.
Kamunun en çok harcama yaptığı kalemlerden olan yap-işlet-devret projelerin yükü de ortaya çıktı.
2028 yılı sonuna kadar Türkiye'de yapılması planlanan otoyol uzunluğu 697 kilometre olurken, yapımdaki risklerin içinde "Proje güzergahlarında sonradan ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle beklenmedik maliyet artışı yaşanması ve kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması" ifadeleri dikkat çekti.
Dolardaki yükseliş geçişlerin maliyetini zaten artırıyordu, bir de dolar enflasyonu eklendi projelerin yükleri arttı.
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ABD enflasyonuna endekslenene garantilerin artışıyla köprü geçişi 51 dolara çıkarken, içeride de doların yükselişi TL bazında ücreti 1.632 TL’ye taşıdı. Araç başına ücret 290 TL'ye çıktığından Hazine aradaki 1.342 TL'yi şirkete ödüyor.
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollar için şirketlere 2024 bütçesinden de 73 milyar 830 milyon lira ödeneceği öngörülüyor.
Sosyal medyada da karşılık bulan habere yapılan yorumlar ilgi çekiyor.
İşte yap-işlet-devret modelindeki ödemelere yapılan yorumlardan bazıları.
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