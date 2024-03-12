Dev Projelere ve İhalelere Harcamalar Devam Ederken, Dolar Enflasyonu Cebimizden Çıkmaya Devam Ediyor

Ekonomim'in aktardığına göre, Güleç, 2023 yılında kamu alımlarının büyüklüğünün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirtirken, 'Başka bir deyişle 62 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Bu alımların yüzde 88'si Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılırken, sadece yüzde 12'si istisnai usullere tabi olmaktadır. Her yıl ortalama 80 bin ihale tamamlanmakta, 120 binin üzerinde sözleşme imzalanmaktadır. Tüm satın almaların sayısı 1,3 milyona ulaşmaktadır' ifadelerini kullanmıştı.