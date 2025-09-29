onedio
Deprem Fırtınası Sürüyor: Kütahya'daki 5.4'lük Deprem Sonrası 234 Deprem Meydana Geldi

Deprem Fırtınası Sürüyor: Kütahya'daki 5.4'lük Deprem Sonrası 234 Deprem Meydana Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2025 - 07:34

Kütahya'nın Simav ilçesinde dün gerçekleşen 5.4'lük depremin artçı sarsıntıları yaşanmaya devam ediyor. Dün yaşanan şiddetli depremin ardından geçen 17 saatte 234'ten fazla deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Dün saat 12.59'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki ana depremi takiben, 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Ardından sırasıyla 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bugün ise saat 01.48'de yine Simav merkezli 4.5, 1 dakika sonra saat 01.49'da ise 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu. AFAD deprem Dairesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 05.57'deki 1.6'lık sarsıntıya kadar ana şokun ardından geçen 17 saatte, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı. Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. Binanın çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Yorum Yazın