Deprem Fırtınası Sürüyor: Kütahya'daki 5.4'lük Deprem Sonrası 234 Deprem Meydana Geldi

Dün saat 12.59'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki ana depremi takiben, 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Ardından sırasıyla 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bugün ise saat 01.48'de yine Simav merkezli 4.5, 1 dakika sonra saat 01.49'da ise 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu. AFAD deprem Dairesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 05.57'deki 1.6'lık sarsıntıya kadar ana şokun ardından geçen 17 saatte, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem meydana geldi.