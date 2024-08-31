Denizden Çıktıktan Sonra Sürekli Acıkanlara Özel 10 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi
Denizden Çıktıktan Sonra Sürekli Acıkanlara Özel 10 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi
Güneşin yakıcılığından kurtulmak için yazın kendimizi denize atarız. Süzülür, yüzer, harika vakitler geçiririz. Farkında olmasak da attığımız her kulaç bizi yorar. Bu nedenle dinlenmek için şemsiye altına geçtiğimizde acıktığımızı hissederiz. O an yediğimiz her şeyin tadı bize harika gelir. Sizi sizden alacak deniz sonrası atıştırmalıklarla geldik. Gelin beraber bakalım!
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1. Fesleğenli Domates Bruschetta ve Sebzeler
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2. Tavuk ve Mantar
3. Somon ve Kuşkonmaz
4. Tavuk Kanatları ve Patates Cipsi
5. Balık Fileto ve Sebzeler
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