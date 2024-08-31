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Denizden Çıktıktan Sonra Sürekli Acıkanlara Özel 10 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

etiket Denizden Çıktıktan Sonra Sürekli Acıkanlara Özel 10 Lezzetli Atıştırmalık Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 20:31

Güneşin yakıcılığından kurtulmak için yazın kendimizi denize atarız. Süzülür, yüzer, harika vakitler geçiririz. Farkında olmasak da attığımız her kulaç bizi yorar. Bu nedenle dinlenmek için şemsiye altına geçtiğimizde acıktığımızı hissederiz. O an yediğimiz her şeyin tadı bize harika gelir. Sizi sizden alacak deniz sonrası atıştırmalıklarla geldik. Gelin beraber bakalım!

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1. Fesleğenli Domates Bruschetta ve Sebzeler

1. Fesleğenli Domates Bruschetta ve Sebzeler

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki atıştırmalığı birden yapabilirsiniz! Kısa sürede birden fazla atıştırmanız hazır olur.

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • Dilimlenmiş ekmek

  • Zeytinyağı

  • Fesleğen

  • Sarımsak

  • Doğranmış domates

  • Havuç, brokoli, biber

Yapılışı:

  • Dilimlenmiş ekmeklerin üzerinde zeytinyağı gezdirdikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine koyun ve kızartın.

  • Diğer haznesine istediğiniz büyüklükte doğradığınız sebzeleri yağlayarak koyun.

  • Pişen sebzeleri ve kızaran ekmekleri beklerken doğranmış domatesler ve fesleğenleri karıştırarak istediğiniz baharatları ekleyin, harcı hazırlayın.

  • Kızarmış ekmeklerin üzerine harcı koyun ve yanına sebzeleri de ekleyin.

Afiyet olsun!

2. Tavuk ve Mantar

2. Tavuk ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Mantar

Yapılışı:

  • Bir kasenin içerisine yağ, salça ve karabiberi hazırlayın.

  • Hazırlanan karışıma süt ve kekik ilave ederek karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine alalım ve 180 derecede 10 dakika pişirelim.

  • Bu sıra diğer haznesine baharatla marine edilmiş mantarları koyalım ve ara sıra pişip pişmediğini kontrol edin.

Tavuğunuzun yanında mantarınız da hazır! Afiyet olsun!

3. Somon ve Kuşkonmaz

3. Somon ve Kuşkonmaz

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Izgara Somon:

  • 2 tane somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 sarımsak 

  • Tuz ve karabiber

Kuşkonmaz:

  • 200 gram kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ile bir güzel marine edin.

  • Marine ettikten sonra 10-15 dakika onları dinlenmeye bırakın.

  • Kuşkonmazları zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesi ile marine edin.

  • Marine edilmiş somon filetolarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin.

  • Hazırladığınız kuşkonmazları da sağ hazneye yerleştirin.

  • 180°C'de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Kuşkonmazların yumuşak dokusunu koruduğunu ama dışının çıtır bir hal aldığını göreceksiniz.

Afiyet olsun!

4. Tavuk Kanatları ve Patates Cipsi

4. Tavuk Kanatları ve Patates Cipsi

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Tavuk Kanatları:

  • 12 adet tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Patates Cipsi:

  • 3 adet büyük patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı biberiye

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, soya sosu, bal, sarımsak tozu, kırmızı biber, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon ekleyin.

  • Kanatları bu karışımla iyice harmanlayarak kaplayın. En az 30 dakika marine edin (daha uzun süre bekletirseniz daha lezzetli olur).

  • Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın. İsterseniz dilimleri daha ince yaparak çıtır çıtır bir cips elde edebilirsiniz.

  • Patates dilimlerini soğuk suyun içinde 10-15 dakika bekletin. Bu, fazla nişastanın çıkmasına ve cipslerin daha çıtır olmasına yardımcı olur. Suyu süzdükten sonra patatesleri iyice kurulayın.

  • Zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber, sarımsak tozu ve biberiye gibi baharatlarla patates dilimlerini iyice karıştırın.

  • Marine edilmiş tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 190°C'de yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Yarı sürede kanatları çevirin, her iki tarafın da iyice pişmesini sağlayın.

  • Hazırladığınız patates dilimlerini sağ hazneye tek kat olacak şekilde yerleştirin. Kalabalık olmaması için cipsleri iki parti halinde pişirebilirsiniz. 180°C'de yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Cipsler altın rengini alana ve çıtır olana kadar pişirin. Arada bir cipsleri karıştırarak eşit şekilde pişmelerini sağlayın.

5. Balık Fileto ve Sebzeler

5. Balık Fileto ve Sebzeler

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Balık Fileto:

  • 2-4 adet balık fileto 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak 

  • 1 çay kaşığı kekik veya biberiye

  • Tuz ve karabiber

Sebzeler:

  • 1 adet kırmızı biber 

  • 1 adet yeşil kabak

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet kırmızı soğan 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1 çay kaşığı kuru fesleğen veya kekik

Yapılışı:

  • Balık filetolarını zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kekik veya biberiye, tuz ve karabiberle marine edin.

  • Balıkları buzdolabında 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Daha lezzetli olması için bu süreyi uzatabilirsiniz.

  • Doğranmış sebzeleri bir kaba alın ve zeytinyağı, tuz, karabiber, fesleğen veya kekik ile iyice harmanlayın.

  • Sebzelerin her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

  • Marine edilmiş balık filetolarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin.

  • 180°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Balık filetolarının kalınlığına bağlı olarak pişirme süresini ayarlayın. Balık, çatal ile kolayca ayrılacak şekilde piştiğinde hazırdır.

  • Hazırladığınız sebzeleri sağ hazneye yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Sebzeler hafifçe karamelize olana ve yumuşayana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

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6. Tavuk Şiş ve Mısır

6. Tavuk Şiş ve Mısır

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Tavuk Şiş:

  • 500 gram tavuk göğsü 

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 diş sarımsak 

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Baharatlı Mısır:

  • 2-4 adet mısır koçanı (ikiye veya dörde bölünmüş)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

  • Taze doğranmış maydanoz (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Tavuk parçalarını bir kaba alın ve yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kırmızı biber, kimyon, kekik, tuz ve karabiberle karıştırarak marine edin.

  • Tavukları en az 30 dakika, mümkünse birkaç saat buzdolabında marine edin. Marine edilen tavukları şişlere dizin.

  • Mısır koçanlarını kaynar suda 5 dakika kadar haşlayın, ardından süzün.

  • Erişmiş tereyağı, kırmızı biber, sarımsak tozu, karabiber ve tuz ile mısırları iyice kaplayın.

  • Tavuk şişleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 190°C'de yaklaşık 15-18 dakika pişirin. Şişleri yarı sürede çevirerek her tarafın eşit şekilde pişmesini sağlayın.

  • Baharatlı mısırları sağ hazneye yerleştirin. 190°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Mısırlar hafifçe kızarıp baharatların iyice nüfuz etmesiyle pişmiş olacaktır.

Sulu ve lezzetli tavuklarınız ve baharatlı mısırınız hazır! Afiyet olsun.

7. Mozzarella Çubukları ve Tatlı Patates Cipsi

7. Mozzarella Çubukları ve Tatlı Patates Cipsi

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Mozzarella Çubukları:

  • 250 gram mozzarella peyniri

  • 1/2 su bardağı un

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • Tuz ve karabiber

Tatlı Patates Cipsi:

  • 2-3 adet tatlı patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Mozzarella çubuklarını önce una bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya batırın.

  • Parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu, kırmızı biber, kuru kekik, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

  • Yumurtaya bulanan mozzarella çubuklarını bu karışıma bulayın ve iyice kaplanmasını sağlayın.

  • Hazırlanan mozzarella çubuklarını en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin, böylece daha iyi kızarırlar.

  • Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile karıştırarak baharatlayın.

  • Patates dilimlerini tek sıra halinde yerleştirerek kızarmaları için hazırlayın.

  • Mozzarella çubuklarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 6-8 dakika pişirin. Altın rengini aldıklarında ve çıtır çıtır olduklarında hazırdırlar.

  • Baharatladığınız tatlı patates dilimlerini sağ hazneye yerleştirin.

  • 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Tatlı patatesler çıtır çıtır olana kadar pişirin. Pişirme süresinin yarısında cipsleri karıştırarak eşit şekilde pişmelerini sağlayın.

8. Köfte ve Patates Kroket

8. Köfte ve Patates Kroket

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Köfte:

  • 500 gram kıyma

  • 1 adet soğan 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

Patates Kroket:

  • 3 adet büyük patates

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kıymayı geniş bir kaba alın, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

  • Tüm malzemeleri iyice karıştırarak yoğurun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak köfte şekli verin.

  • Haşlanmış ve ezilmiş patateslere rendelenmiş kaşar peyniri, un, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. İyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

  • Patates hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak silindir şekli verin.

  • Kroketleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 190°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Köftelerin yarı sürede çevrilmesi, her tarafın eşit şekilde pişmesini sağlar.

  • Galeta ununa buladığınız patates kroketleri sağ hazneye yerleştirin. 190°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Kroketlerin dışı altın rengini aldığında ve çıtır çıtır olduğunda hazırdır.

 Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde yaptığınız yemeklerin kokusu evinize yayılmaz. Ayrıca ayrı haznelerde yapılan yemeklerin kokusu birbirine karışmaz!

9. Sebzeli Pide ve Zeytinli Çubuklar

9. Sebzeli Pide ve Zeytinli Çubuklar

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Sebzeli Pide:

  • 1 adet hazır pide hamuru 

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet küçük kabak

  • 1 adet küçük soğan 

  • 1 adet domates 

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Zeytinli Çubuklar:

  • 1 adet hazır milföy hamuru

  • 1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • 1 çay kaşığı çörek otu

Yapılışı:

  • Pide hamurunu ince uzun şekilde açın ve kenarlarını hafifçe katlayarak şekil verin.

  • Üzerine zeytinyağı sürün, dilimlenmiş kırmızı biber, yeşil biber, kabak, soğan ve domatesleri eşit şekilde yerleştirin.

  • Sebzelerin üzerine rendelenmiş peyniri serpin ve kekik, tuz, karabiber ile tatlandırın.

  • Milföy hamurunu ince uzun şeritler halinde kesin.

  • Dilimlenmiş siyah zeytinleri ve rendelenmiş kaşar peynirini hamur şeritlerinin üzerine eşit şekilde dağıtın.

  • Hamur şeritlerini hafifçe burarak çubuk şekli verin. Üzerine zeytinyağı sürün ve kekik ile çörek otu serpin.

  • Hazırladığınız sebzeli pideyi çift hazneli airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Hamur altın rengine dönüp sebzeler yumuşadığında pide hazırdır.

  • Zeytinli çubukları sağ hazneye yerleştirin. 180°C'de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Çubuklar altın rengini aldığında ve çıtır olduğunda hazırdır.

Hem doyurucu hem de lezzetli! Afiyet olsun.

10. Tavuk But ve Mantarlı Risotto

10. Tavuk But ve Mantarlı Risotto

Hazırlanma Süresi: 1 saat

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

Tavuk But:

  • 4 adet tavuk but

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Mantarlı Risotto Topları:

  • 1 su bardağı arborio pirinci

  • 200 gram mantar

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1/2 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

  • 3-4 su bardağı sebze suyu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta 

  • Zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk butlarını bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, limon suyu, kırmızı biber, kekik, tuz ve karabiber ekleyin. İyice harmanlayarak butların her tarafına sosun bulaşmasını sağlayın.

  • Tavuk butlarını buzdolabında en az 30 dakika marine edin.

  • Bir tavada zeytinyağı ile soğanı ve sarımsağı soteleyin. Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

  • Arborio pirincini ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika kavurun. İsteğe bağlı olarak beyaz şarabı ekleyin ve çekene kadar karıştırın.

  • Sıcak sebze suyunu kepçe kepçe ekleyerek risottoyu pişirin. Her seferinde suyu çekene kadar karıştırın ve pirinç yumuşayana kadar devam edin.

  • Tereyağı ve parmesan peynirini ekleyip karıştırın. Risottoyu soğumaya bırakın.

  • Soğuyan risottodan küçük toplar yapın. Topları önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

  • Marine edilmiş tavuk butlarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol haznesine yerleştirin. 200°C'de yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Butların içi iyice pişene kadar pişirme süresini ayarlayın.

  • Risotto toplarını sağ hazneye yerleştirin. 200°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Toplar altın rengini aldığında ve çıtır olduğunda hazırdır.

Philips Çift Hazneli Airfryer önceden ayarlanmış pişirme ayarları sayesinde rahat edeceksiniz! Neyi ne kadar sürede pişireceğinizi sizin yerinize düşünen akıllı bir alet olarak yanınızda...

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