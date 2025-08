Dahi Piyanist Fazıl Say'ın Tüyleri Diken Diken Eden 12 Bestesi

Milli gururumuz Fazıl Say bestelediği eserleriyle içimizde coşkun bir enerji yaratıyor. Piyanonun tuşlarında adeta bir hikaye anlatıcısı gibi gezinen Fazıl Say, müziğiyle size hem hüzün hem umut hem de tarifsiz bir coşku yaşatmaktan asla geri kalmıyor. Gelin büyüleyici Fazıl Say bestelerine birlikte bakalım!