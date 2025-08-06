Dahi Piyanist Fazıl Say'ın Tüyleri Diken Diken Eden 12 Bestesi
Milli gururumuz Fazıl Say bestelediği eserleriyle içimizde coşkun bir enerji yaratıyor. Piyanonun tuşlarında adeta bir hikaye anlatıcısı gibi gezinen Fazıl Say, müziğiyle size hem hüzün hem umut hem de tarifsiz bir coşku yaşatmaktan asla geri kalmıyor. Gelin büyüleyici Fazıl Say bestelerine birlikte bakalım!
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1. Kara Toprak
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2. Nazım Oratoryosu
3. İstanbul Senfonisi
4. Bodrum
5. Ey Kör
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6. Dört Mevsim
7. Güz
8. Kumru
9. Silk Road
10. Universe Symphony
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11. Sardunyaya Ağıt
12. New Life
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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