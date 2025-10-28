Cumhuriyetin 102. Yılında Nutuk'u Anlamak

Nutuk'u anlamak, Cumhuriyet'in inkılaplarını bir şafak gibi kucaklamaktır; saltanatın kaldırılmasından hilafetin lağvedilmesine, Harf Devrimi'nin mucizesinden Medeni Kanun'un eşitlik rüzgârına dek. Atatürk, o satırlarda 'Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak' idealini mühürler; 102 yıl sonra, bu ufuk hâlâ parlar – ama bazen sisler arasında kaybolur. Eğitimde Tevhid-i Tedrisat'ın tohumları, bugün üniversitelerin kampüslerinde filizlenir mi? Kadın haklarının zafer marşı, siyasette hâlâ ritim tutar mı? Nutuk, bize sorar: Devrimcilik, durmak mıdır, yoksa sürekli yenilik midir? Anlamak, o ışığı bugüne yansıtmaktır; dijital çağın karmaşasında aklı ön plana çıkarmak, laikliğin nötr tapınağını korumak. 102. yılda, Nutuk bir yol haritasıdır: Gelenekle moderni harmanlayan bir köprü; o köprüyü geçmek, Atatürk'ün hayalini gerçeğe dönüştürmektir.

Nutuk'un Vasiyeti: Geleceğin Umutlu Şafağı ve Bizim Sorumluluğumuz

Son olarak, Nutuk'u anlamak, o vasiyetin yükünü omuzlamaktır; Atatürk, belgelerle örülmüş bu eserle, yalanları siler, gerçeği arşive saklar. 'Türk milleti, haysiyetli bir millet olarak yaşamalıdır,' der; o haysiyet, 102. yılda ekonomik refahın bereketli bahçesinde, kültürel mirasın renkli dokumasında aranır. Ama Nutuk bir eleştiri de taşır: Unutuşa karşı bir kalkan, tembelliğe karşı bir kamçı. Genç nesillere seslenir: Nutuk'u okumak, bir devrimin mirasçısı olmaktır; o satırları içselleştirmek, Cumhuriyet'i 102 yıldan öteye taşımaktır. Anlamak, pasif bir okuma değil; aktif bir eylem – okullarda tartışmak, meydanlarda haykırmak, dijital platformlarda durmadan tekrarlamaktır.

Ey sevgili Cumhuriyet, 102. yılında Nutuk'u anlamak, seni yeniden doğurmaktır; o destan ki, her okunuşunda zafer kokar, her yankısında umut akar. Bu yıl, o satırları açalım; kalplerimizi o ateşe açalım. Çünkü Nutuk, bir kitap değil; bir aşk şiiridir – ve sevmek, anlamaktır. Sonsuza dek, o şafağın ışığında yürüyelim; vatanın yiğit evlatları olarak, ebediyen.