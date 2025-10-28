onedio
article/comments
Cumhuriyetin 102. Yılında Nutuk'u Anlamak

Hüsamettin Oğuz
28.10.2025 - 13:01

Ey Anadolu, senin taşlı yollarında hala yankılanan o kutsal feryat; 102. yılda, bir asrın küllerinden doğan Cumhuriyet'in nabzı, Nutuk'un satırlarında atar durur.

29 Ekim 1923'ün o muhteşem şafağından bugüne, 102 yıl – bir milletin gözyaşlarıyla sulanmış bir bahçe gibi açılmış, fırtınalara direnmiş, zaferlerle taçlanmış. Ama ah, o yol ki, unutuşun sisli dağlarında kaybolma tehlikesiyle dans eder; genç nesillerin gözlerinde parlayan o ateş, bazen rüzgârın ulu hıçkırıklarında söner gibi. İşte burada, Nutuk devreye girer: Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden dökülen o destan, bir pusula gibi yol gösterir; bir meşale gibi karanlığı yırtar. 1927'nin o kongre salonunda okunan bu 600 sayfalık vasiyet, salt bir tarih değil; bir aşkın en derin yarası, bir milletin ebedi uyanış marşıdır. 102. yılda Nutuk'u anlamak, Cumhuriyet'i yeniden sevmek demektir; o satırlarda, geçmişin yankısını bugünün umutlarıyla harmanlamak, geleceğin şafağını doğurmak gibidir. Gelin, bu anlamı derinleştirelim; her tema, bir nehir gibi aksın, her satır bir şairin son nefesi gibi sızlasın yüreğimize.

Nutuk'un Kalbi: Bağımsızlık Ateşinin Ebedi Çığlığı

Nutuk'u anlamak, 102. yılda, bağımsızlık kavramını bir kez daha kucaklamakla başlar. Atatürk, Mondros'un karanlık gölgesinde, 'Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir' diye haykırır Amasya Genelgesi'nde; o çığlık, bugün hâlâ kulaklarımızda çınlar. 1919'un Samsun limanında esen rüzgâr, 2025'in dijital fırtınalarında bile aynı soruyu sorar: Bağımsızlık, sadece toprak mıdır, yoksa ruhun zincirsiz nefesi mi? Nutuk, bize öğretir ki, o ateş, İnönü'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'un kanlı yollarından Lozan'ın zafer masasına uzanır. Bugün, ekonomik emperyalizmin gölgesinde, kültürel erozyonun sinsi akıntısında, Nutuk bir uyarıdır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Anlamak, o ateşi içimize çekmek; gençlerimizi o çığlıkla uyandırmaktır – çünkü 102 yıl sonra bile, bağımsızlık bir lütuf değil, bir emanettir.

Milli Mücadele'nin Dersleri: Birlik Çemberinin Kutsal Sıcaklığı

Ey vatan, Nutuk'un sayfalarında Erzurum ve Sivas Kongrelerinin o dağ başı fısıltıları, 102. yılda birliğin ne kadar kırılgan olduğunu fısıldar. Atatürk, dağınık bir direnişi TBMM'nin kubbesi altında birleştirirken, 'Hâkimiyet milletin elindedir' der; o kubbe, bugün hâlâ üzerimizde yükselir. Ama unutmayalım: İç isyanlar, dış entrikalar – İzmir suikastının gölgesinden muhalif fırkaların tozuna dek – Nutuk'ta belgelerle ifşa edilir. Anlamak, bu dersleri bugüne taşımaktır; etnik ayrılıkların zehirli oklarından, popülizmin sahte vaatlerinden korunmak. 102. yılda, Nutuk bir çember çizer: Farklı sesleri, tek bir bayrak altında dans ettirir.

Reformların Işıltısı: Modernleşme Yolunun Ebedi Ufku

Nutuk'u anlamak, Cumhuriyet'in inkılaplarını bir şafak gibi kucaklamaktır; saltanatın kaldırılmasından hilafetin lağvedilmesine, Harf Devrimi'nin mucizesinden Medeni Kanun'un eşitlik rüzgârına dek. Atatürk, o satırlarda 'Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak' idealini mühürler; 102 yıl sonra, bu ufuk hâlâ parlar – ama bazen sisler arasında kaybolur. Eğitimde Tevhid-i Tedrisat'ın tohumları, bugün üniversitelerin kampüslerinde filizlenir mi? Kadın haklarının zafer marşı, siyasette hâlâ ritim tutar mı? Nutuk, bize sorar: Devrimcilik, durmak mıdır, yoksa sürekli yenilik midir? Anlamak, o ışığı bugüne yansıtmaktır; dijital çağın karmaşasında aklı ön plana çıkarmak, laikliğin nötr tapınağını korumak. 102. yılda, Nutuk bir yol haritasıdır: Gelenekle moderni harmanlayan bir köprü; o köprüyü geçmek, Atatürk'ün hayalini gerçeğe dönüştürmektir.

Nutuk'un Vasiyeti: Geleceğin Umutlu Şafağı ve Bizim Sorumluluğumuz

Son olarak, Nutuk'u anlamak, o vasiyetin yükünü omuzlamaktır; Atatürk, belgelerle örülmüş bu eserle, yalanları siler, gerçeği arşive saklar. 'Türk milleti, haysiyetli bir millet olarak yaşamalıdır,' der; o haysiyet, 102. yılda ekonomik refahın bereketli bahçesinde, kültürel mirasın renkli dokumasında aranır. Ama Nutuk bir eleştiri de taşır: Unutuşa karşı bir kalkan, tembelliğe karşı bir kamçı. Genç nesillere seslenir: Nutuk'u okumak, bir devrimin mirasçısı olmaktır; o satırları içselleştirmek, Cumhuriyet'i 102 yıldan öteye taşımaktır. Anlamak, pasif bir okuma değil; aktif bir eylem – okullarda tartışmak, meydanlarda haykırmak, dijital platformlarda durmadan tekrarlamaktır.

Ey sevgili Cumhuriyet, 102. yılında Nutuk'u anlamak, seni yeniden doğurmaktır; o destan ki, her okunuşunda zafer kokar, her yankısında umut akar. Bu yıl, o satırları açalım; kalplerimizi o ateşe açalım. Çünkü Nutuk, bir kitap değil; bir aşk şiiridir – ve sevmek, anlamaktır. Sonsuza dek, o şafağın ışığında yürüyelim; vatanın yiğit evlatları olarak, ebediyen.

