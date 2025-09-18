onedio
Çocuğunuzun Okulda Daha Dinç ve Mutlu Olmasını Sağlayacak Beslenme Çantası İpuçları

Aslı Uysal
Aslı Uysal
18.09.2025 - 19:03

Beslenme çantası hazırlamak kesinlikle kolay bir iş değil. Özellikle de çocuğunuz her gün “Bugün çantama ne koydun?” diye soruyorsa... Aslında bu bir sorudan daha fazladır çünkü çocuğunuzun gün içindeki enerjisini de belirler. Beslenme çantası hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz, işte cevabı 👇

1. Dengeli öğünler hazırlayın!

Çocuğunuza yemek hazırlarken en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de öğünlerin içinin zengin olması... Mesela sandviç hazırlarken klasik malzemelere bağlı kalmayın. Hem sandviçin içine hem de yanına çocuğunuzu daha dinç tutacak alternatifler ekleyin. Bu çocuğunuzun da dikkatini çeker.

2. Abur cubur yerine ev yapımı tatlılar tercih edin.

Paketli abur cuburlardan çocuklarınızı kesinlikle uzak tutun. Elbette ki, çocukların çikolata ya da gofretten vazgeçemeyeceğini biliyoruz. Fakat evde daha sağlıklı formda hazırlayacağınız abur cuburlar ile en azından paketleri gıdaları minimuma indirebilirsiniz.

3. Meyveleri dilimlemenin gücü!

Her gün beslenme çantasına koyduğunuz meyveler olduğu gibi tekrar geliyorsa nedenini bir daha düşünün. Hiçbir çocuk teneffüste koca bir elmayı alıp ısırmaz. Onun yerine meyveleri dilimleyerek beslenme çantasına yerleştirin. Ona renkli meyve tabakları hazırlayın. İşte o zaman meyveler kapış kapış gider!

4. Meyve suyu yerine sağlıklı içecekler tercih edin.

Paketli meyve suları pratik bir tercih olsa da sağlıklı olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Çocuğunuza şeker deposu olan bir içecek koymayı tercih etmek yerine bir mataranın içine kendiniz meyve suyu hazırlayın. Hatta matarayı onun isteğine göre tercih ederek daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

5. Onu mutlu edecek minik sürprizler yapın.

Rutin bir beslenme çantası yerine çocuğunuzu mutlu edecek küçük sürprizler yapın. Mesela tatlı bir notu beslenme çantasına ekleyebilirsiniz. Ya da bir yiyeceği farklı bir sunumla hazırlayarak ilgisini çekin. Bu sayede yemek saatinde çok daha mutlu bir şekilde karnını doyurur.

6. Sıradan tariflerden uzak durun...

Her hafta aynı menüleri çocuğunuzun beslenme çantasına koymak yerine farklı tarifler için araştırmaya yapın. Çünkü çocuğunuz bir süre sonra aynı yemekler yemekten sıkılır ve okulda abur cuburlara yönelir. Menünüzü daha renkli hale getirin.

7. Tuz ve şeker beslenme çantasının dostu değil.

Çocuğunuza enerji vermesi için tuzlu ve şekerli yiyecekleri beslenme çantasına sakın koymayın! Bu yiyecekler çocuğunuza anlık olarak enerji verse de sonuç olarak 'uyuklama modunu' aktif eder...  Daha sağlıklı atıştırmalıklardan asla şaşmayın!

8. Süt ürünleriyle beslenme çantasını güçlendirin!

Peynir, yoğurt, ayran… Bu yiyecekler beslenme çantasının daimi kahramanlarıdır. Ayrıca kalsiyum deposu olduğu için de çocuğunuzu gün boyu zinde tutar. Her öğünün yanına da yakışırlar.

9. Ağır yemeklerden mutlaka kaçının.

Ağır yemeklerden kesinlikle kaçınmalısınız çünkü çocuğunuz bu yemekleri yedikten sonra gün boyu kendini yorgun hissedebilir... Mesela beslenme çantasına makarna koymak yerine fırında sebze köfteleri ya da tavuklu makarna salatası gibi hafif öğünler hazırlayabilirsiniz. Hem yemesi de daha kolay olur.

10. Çocuğunuzla her zaman konuşun.

Son olarak, beslenme çantası işinin asla tek taraflı olmayacağını belirtelim. Çantayı hazırlarken çocuğunuzla mutlaka konuşun ve yemekler konusunda onun da fikrini alın. Sevmediği yemeği zorla çantaya koymayın yoksa tüm gün aç gezmesine neden olur...

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
