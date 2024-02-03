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Cinsel Fantezilerinizi Keşfetme Yolunda Size Yardımcı Olacak 13 Film

etiket Cinsel Fantezilerinizi Keşfetme Yolunda Size Yardımcı Olacak 13 Film

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:01

Cinsel fantezi dünyası uçsuz bucaksız bir okyanus! 

İşte cinsel fantezilerinizi keşfetme yolunda size yardımcı olacak filmler.

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1. The Duke Of Burgundy

1. The Duke Of Burgundy

Evelyn, kelebekler üzerine araştırma yapan 30 yaşlarında bir kadındır. Her gün günlük ev işlerini yapmak için bir başka böcek türleriyle ilgili olan Cynthia’nın evine gider. Evelyn’den yaşça büyük olan Cynthia’nın soğuk ve acımasız tavırları onu daha zarif bir kadın olarak gösterirken, Evelyn’e karşı kötü davranmasının önüne geçmez. Cynthia’nın Evelyn’e kötü muamelesi her geçen gün artar, Evelyn’e verdiği görevler sınırları aşan ve aşağılayan noktalara gelir ancak Evelyn bu duruma hiç itiraz etmez. İkilinin her gün uyguladıkları bir ritüel haline getirdikleri bu durum her defasında Evelyn’nin cezalandırılmasıyla son bulur. Ancak Cynthia, Evelyn ile yaşadıkları ilişkiden bir süre sonra yorulur ve daha geleneksel bir ilişkinin özlemini duyar. Evelyn’nin bağımlılığı ikilinin ilişkisini kopma noktasına getirmek üzeredir...

2. Exotica

2. Exotica

Film, adını Kanada'da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı kent olan Toronto'nun varoşlarındaki bir striptiz kulübünün adından alır. Bu kulüpte yine filme (ve kulübe) adını veren ve filmde sürekli olarak işitilen bir müzik türü olan 'Exotica' çalınmaktadır. Kulübün lezbiyen sahibesi (Arsinée Khanjian), kulüpte çalışan genç dansçı (Mia Kirshner) ve kulübün hayata küsmüş DJ (Elias Koteas)'i ile devamlı müşterilerden yalnız ve takıntılı bir adam olan vergi memuru (Bruce Greenwood), gizli bir gey olan evcil hayvan dükkânı sahibi (Don McKellar)'ın yolları ve kaderleri bu kulüpte kesişir. Bu kasvetli film ilerledikçe acı çeken bu nevrotik karakterlerin birbirleri ile olan ilişkileri daha da belirgin hale gelir. Ancak sorunları çözüleceğine daha da çözümsüz bir hal alır, tıpkı Egoyan'ın birer bilmeceyi andıran öteki filmlerinde olduğu gibi.

3. Secretary

3. Secretary

Lee Holloway, yirmili yaşlarında akıllı ve kurnaz bir kadındır. Akıl hastanesinde geçirdiği kısa bir sürenin ardından Florida’ya döner. Kendinden ve bunaltıcı çocukluğundan biraz uzaklaşmak için liseden, çalışkan bir öğrenci olan arkadaşı ile takılmaya başlar ve aynı zamanda da bir hukuk firmasında sekreter olarak işe başlar. Çok geçmeden patronu Bay Grey’e saplantılı bir tutku duymaya başlar. Aralarındaki tuhaf ilişki süresince Lee, en derin özlemlerini mazoşizm boyutlarına kadar takip eder...

4. Crash

4. Crash

Çarpışma 1973 yılında bilim-kurgu romanları yazarı J.G.Ballard tarafından yazıldı. Film modern dünya insanının teknolojinin içinde nasıl kimliksizleştiğini ve insanın yine teknoloji aracılığı ile kendisini yeniden keşfedişini vurguluyor. Seks ve araba bu filmde birer simgeden ibaret...

5. Sex and Lucia

5. Sex and Lucia

Lucia, Madrid’de bir restaurant’ta garsonluk yapan genç bir kadındır. Uzun süredir birlikte olduğu yazar sevgilisinden ayrılınca yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu düşünerek bir Akdeniz adasına seyahate gitmeye karar verir. Lucia bu adada, güneş ve denizin koynunda gizli bir günlüğü okurcasına eski ilişkilerinin karanlık noktalarını sorgulamaya girişir.

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6. Malena

6. Malena

Dünya ülkelerin arasındaki politik çıkmazlar sebebiyle büyük bir savaşın gölgesindedir. Bu dünyada gençliğine ulaşmaya çabalayan bir çocuk ise kasabalarına gelen güzeller güzeli bir genç kadın olan Malena'nın etkisiyle kendi kimliğini bulmak üzeredir. Malena, tüm güzelliğiyle faşist bir İtalyan kasabasını derinden etkilemektedir. Bütün kasabayı birbirine düşürecek olan genç, seksi ve dul kadın, bu kasabanın hem başlangıcı hem de sonu olmak üzeredir.

7. Shame

7. Shame

Brandon 30'lu yaşlarında New York'ta yaşayan, kelimenin gerçek anlamıyla seks bağımlısı bir adamdır. Fakat asi kız kardeşi onun yanına taşınınca Brandon'ın hayatı da beklenmedik biçimde değişecektir. Zira kız kardeşi Sissy (Carey Mulligan) ikisinin de geçmişinden gelen acı dolu hatıraları da beraberinde getirecektir...

8. The Unbearable Lightness of Being

8. The Unbearable Lightness of Being

1968 yılında Prag’dayız. Bir beyin cerrahı olan Thomas, o yıllarda ülkede esmekte olan özgürlük rüzgarlarının da etkisiyle hareketli bir cinsel hayata sahiptir. Çalıştığı hastanedeki hemşireler de hastalar da, adeta onu mutlu etmek için sıraya girmiş gibidir. Oysa Thomas’ın gözdesi kendisi gibi hayatı, cinselliği ve ilişkileri hafife alan Sabina’dır. Yakışıklı doktorun hayatına genç ve tuhaf bir cazibesi olan taşralı Tereza girdiğinde işler değişir. Tutku dolu genç kadınla evlenmeyi kabul da etse Thomas hastanedeki çapkınlıklarına devam eder ve Sabina’yı görmeyi sürdürür. Apolitik bir adam olan kahramanımız her ne kadar görmek istemiyor olsa da, ülkedeki özgürlük havası, Sovyetler Birliği’nin demir yumruklu müdahalesi ile yerini şiddete bırakmak üzeredir. Prag baharı sona ererken hepsinin hayatları derinden sarsılacaktır.

9. The Pillow Book

9. The Pillow Book

Genç bir Japon güzeli olan Nagiko'nun babası küçüklüğünden beri ona her doğum gününde hediye olarak bir kaligrafın vücuduna dövme işletir. Dövmelerindeki aşk şiirleri ise 10yy.'dan kalma The Pillow Book adında bir günlükte yer almaktadır. Fakat genç kız büyüdüğünde babası bu ritüele bir son vermek ister ve onu evlenmesi için ikna eder. Fakat güzel bir model olan genç kadın kocasıyla hiç mutlu olamaz; bütün arayışı çıplak bedenine şiirler işleyecek olan genç bir aşktır. Bir gün Jerome adında bir İngiliz ile tanışır. Yakışıklı adam onun bedendeki şiir tutkusuna karşılık verir ve vücuduna şiirleri işlemesini kabul eder. Fakat aşkları trajik bir sona doğru gitmektedir.

10. Bitter Moon

10. Bitter Moon

Bir yolcu gemisinin içerisinde yolculuk etmekte olan bir İngiliz çift, seyahat sırasında Oscar isimli gizemli bir adamla karşılaşırlar. Oscar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ilginç hikayeleri olan samimi bir adamdır. Tanıştıkları an itibarıyla Nigel'e kendisi için son derece önemli olan bir anısını anlatmaya başlar. Oscar, vakti zamanında tanışmış olduğu ve kendisini oldukça etkileyen bir kadınla aralarında geçen ilişkiyi anlatmaktadır. Oscar'ın anlattıkları Nigel'i iyiden iyiye etkilemeye başlar. Bu hikayenin başrolü olan kadının da kendileriyle aynı gemide olması ise bir hayli ilginç bir durumdur.

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11. Eyes Wide Shut

11. Eyes Wide Shut

Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir. Bill, yaşanan o geceden sonra kimliğini cinselliğe emanet edecektir. Oldukça tuhaf düşüncelerle örülü bir cinsellik dünyasına doğru savrulacaktır.

12. Nymphomaniac

12. Nymphomaniac

Nemfomanyak bir kadın olan Joe'yu merkezine alan film, baş karakterinin doğumundan 50 yaşına kadar olan hayatına, özellikle de cinsel serüvenlerine odaklanıyor. Soğuk bir kış gecesi yakışıklı bir bekar olan Seligman, yolda dövülmüş halde Joe'yu bulur. Onu evine getirip, yaralarını sarar. Joe bu adamın evinde dinlenirken kendi hikayesini de anlatmaya başlar...

13. 9 1/2 Weeks

13. 9 1/2 Weeks

Elizabeth New York'ta bir sanat galerisinde çalışmaktadır. Bir gün tam bir Wall Street kurdu olan John tarafından baştan çıkartılır. Bu baştan çıkarma ile birlikte dokuz buçuk hafta sürecek olan bir ilişki başlayacaktır. Bu ilişki süresince Elizabeth kendi sınırlarını epeyce zorlayacak ve aradığı doğru erkeğin John olup olmadığını sorgulayacaktır.

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