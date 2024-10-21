Cilt Bakım Rutinini Zirveye Taşıyacak İçerik Bu Testin Sonunda!
Cilt Bakım Rutinini Zirveye Taşıyacak İçerik Bu Testin Sonunda!
Herkes cilt bakımı yapabilir ama bu herkesin iyi yapabileceği anlamına gelmez!
Bu testte cilt bakım rutinini zirveye taşıyacak içeriği söylüyoruz!
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1. Her sabah uyandığında ve gece yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?
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2. Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
3. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
4. Her gün nemlendirici krem kullanıyor musun?
5. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
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